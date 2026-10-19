El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, alineó al capitán Federico Valverde como lateral derecho en la victoria por 4-1 ante el Sevilla del domingo y dejó en el banquillo a dos laterales de formación. El internacional uruguayo firmó una actuación impecable y despejó sobre la línea de gol un remate acrobático en la segunda parte para conservar la ventaja del Madrid.

El despliegue físico y la capacidad defensiva de Valverde permitieron al joven delantero Endrick jugar con mayor libertad por la banda derecha.

Mourinho reiteró que la disposición del centrocampista a sacrificarse por el equipo lo convierte en un líder indispensable.