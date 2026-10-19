AFP
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«¡Ponle unos guantes y juega de portero!»: Jose Mourinho hace una insólita afirmación sobre Federico Valverde
Mourinho elogia la exhibición magistral de Valverde como lateral derecho
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, alineó al capitán Federico Valverde como lateral derecho en la victoria por 4-1 ante el Sevilla del domingo y dejó en el banquillo a dos laterales de formación. El internacional uruguayo firmó una actuación impecable y despejó sobre la línea de gol un remate acrobático en la segunda parte para conservar la ventaja del Madrid.
El despliegue físico y la capacidad defensiva de Valverde permitieron al joven delantero Endrick jugar con mayor libertad por la banda derecha.
Mourinho reiteró que la disposición del centrocampista a sacrificarse por el equipo lo convierte en un líder indispensable.
- ZUMA Press Wire
El entrenador asegura que Valverde podría jugar de portero
En declaraciones a los periodistas tras el partido, Mourinho elogió al máximo la flexibilidad táctica de Valverde. «El otro día dije, medio en broma y medio en serio, que si tuviéramos cuatro Valverdes, jugarían en cuatro posiciones distintas», dijo Mourinho con una sonrisa.
«Es uno de los jugadores más polivalentes del fútbol actual. Puede jugar en cualquier posición y a un nivel muy alto. Hoy ha hecho un partido brillante».
«Es el capitán del Real Madrid y, si tiene que jugar de portero, se pone los guantes y se mete en la portería», añadió el entrenador portugués.
Mourinho compara la progresión de Diomande con la de Vinicius Junior
Mourinho también valoró al joven extremo Yan Diomande, que dio la asistencia para que Guler abriera el marcador antes de redondear la victoria por 4-1 con un espectacular gol en solitario. «Tiene mucho que mejorar y mucho margen de mejora. Es joven, ingenuo y todavía está en formación», señaló Mourinho.
«A menudo llega a zonas peligrosas y le cuesta mantener la calma en el último momento. Lo conseguirá».
«Recuerdo muy bien cuando Vini Jr. llegó al Madrid y, dos o tres años después, era un jugador de primer nivel».
- Le Pictorium
Las soluciones tácticas refuerzan la profundidad de la plantilla del Madrid
La capacidad de adaptación de Valverde y la rápida progresión de Diomande brindan a Mourinho una enorme flexibilidad táctica ante un calendario exigente.
Con jugadores clave que están respondiendo en funciones secundarias, el Real Madrid cuenta con numerosos recursos tácticos para afrontar los próximos desafíos.
El Real Madrid se prepara ahora para sus compromisos europeos con plena confianza en sus opciones de rotación.
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