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«Pónganse las pilas»: el Wrexham, obligado a disculparse por la polémica sobre el campo de entrenamiento
El ayuntamiento carga contra el Wrexham por el procedimiento
Wrexham ha recibido una seria advertencia por parte de un concejal local para que "ponga orden" después de que el club siguiera adelante con la construcción de su nuevo campo de entrenamiento sin obtener la necesaria luz verde de las autoridades de planificación.
El concejal Mike Morris, que preside el comité de planificación del consejo comunitario de Gresford, no se mordió la lengua al evaluar la situación durante una reunión reciente. Morris subrayó que los éxitos recientes del club sobre el terreno de juego no deben llevar a ignorar los procedimientos administrativos.
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La aplicación retroactiva desata el debate
La controversia se centra en una solicitud retrospectiva de planificación para un nuevo pabellón en el lugar, que solo se presentó el mes pasado después de que las obras ya hubieran comenzado. Morris declaró: «Sí desearía que la gente pusiera sus asuntos en orden y no presentara solicitudes retrospectivas solo porque le conviene, que, al fin y al cabo, es a lo que se redujo. Queríais hacerlo en verano, y sabéis que habéis tenido buenos resultados, y sabéis que al club de fútbol le está yendo muy bien, todos aplaudimos eso, pero no es excusa para no seguir el procedimiento correctamente».
El presidente del comité señaló además que el club sería tratado como cualquier otro solicitante pese a su fama internacional. Morris añadió: «No es diferente de cualquier otra solicitud retrospectiva. Así que será una cuestión que los miembros deberán considerar para decidir si van a apoyarla o no, y eso saldrá en el debate».
El club emite una disculpa formal
En respuesta a las críticas, el director de estrategia del Wrexham, Aidan Miller, ofreció una disculpa formal y sincera al comité y a los residentes locales. Miller explicó que el club había intentado equilibrar las necesidades del calendario de construcción con las de la comunidad del entorno, aunque admitió que la secuencia legal de los acontecimientos no fue la ideal.
El comunicado de Aidan Miller decía: «El club trató de llevar a cabo las obras durante el periodo estival sin competición, cuando la actividad en el emplazamiento se reduce de forma significativa, lo que permite gestionar eficazmente la actividad de construcción y los impactos asociados dentro del perímetro del recinto. El club reconoce que, por lo general, el permiso de planificación se obtendría antes de que comenzara la urbanización, y pedimos sinceras disculpas al comité y a los residentes locales. No obstante, durante todo el desarrollo del proyecto, el club ha tratado de actuar de forma responsable seleccionando una ubicación deportiva consolidada, aprovechando la infraestructura existente y diseñando una propuesta para minimizar el impacto sobre los ocupantes vecinos y la comunidad en general».
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La presión aumenta dentro y fuera del campo
Más allá de los obstáculos administrativos, el Wrexham también atraviesa un periodo complicado sobre el terreno de juego. El club ha participado en el proceso de planificación atendiendo a las preocupaciones relacionadas con el aparcamiento, las carreteras y el impacto medioambiental, y Miller señaló: «El club ha participado plena y exhaustivamente en el proceso de planificación, lo que incluye llevar a cabo consultas previas a la solicitud, colaborar con los organismos competentes y responder a las cuestiones planteadas en relación con el aparcamiento, las carreteras y la mitigación de fosfatos».
El equipo de Phil Parkinson sufrió recientemente una dolorosa derrota por 6-0 a manos del West Ham United en el London Stadium, un resultado que le ha dejado hundido en la 16.ª posición de la clasificación. Con una sola victoria en sus primeros siete partidos de la temporada, la presión aumenta sobre la plantilla para reflejar la ambición mostrada por los propietarios en sus proyectos de infraestructuras.
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