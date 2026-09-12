La controversia se centra en una solicitud retrospectiva de planificación para un nuevo pabellón en el lugar, que solo se presentó el mes pasado después de que las obras ya hubieran comenzado. Morris declaró: «Sí desearía que la gente pusiera sus asuntos en orden y no presentara solicitudes retrospectivas solo porque le conviene, que, al fin y al cabo, es a lo que se redujo. Queríais hacerlo en verano, y sabéis que habéis tenido buenos resultados, y sabéis que al club de fútbol le está yendo muy bien, todos aplaudimos eso, pero no es excusa para no seguir el procedimiento correctamente».

El presidente del comité señaló además que el club sería tratado como cualquier otro solicitante pese a su fama internacional. Morris añadió: «No es diferente de cualquier otra solicitud retrospectiva. Así que será una cuestión que los miembros deberán considerar para decidir si van a apoyarla o no, y eso saldrá en el debate».