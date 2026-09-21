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«Pongan fin ya al acoso a los árbitros»: el Atlético de Madrid lanza un duro dardo a Mourinho y al Real Madrid tras un ardiente derbi madrileño
El Atlético se burla de las payasadas de Mourinho en la sala de prensa
Las consecuencias de lo ocurrido en el Riyadh Air Metropolitano han llegado a un punto de ebullición, ya que el Atlético de Madrid utilizó las redes sociales para burlarse de la reacción del Real Madrid a su última derrota en el derbi. Los hombres de Diego Simeone lograron una trabajada victoria por 2-1, pero los titulares posteriores al partido estuvieron dominados por la explosiva rueda de prensa de Mourinho.
El técnico portugués, visiblemente enfurecido por el arbitraje, dio el inusual paso de llevar pruebas impresas a su comparecencia ante los medios para destacar lo que consideraba errores que cambiaron el partido.
El Atlético respondió a esta escena con una publicación mordaz que incluía un emoji de una impresora, en clara referencia al uso que hizo Mourinho de imágenes en papel para defender su postura. Un mensaje directo publicado por el club, que decía: «Pongan fin ya al acoso a los árbitros», sirvió como una reprimenda inequívoca a las campañas de presión que a menudo pone en marcha su vecino.
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La furia de Mourinho por las decisiones sobre las tarjetas rojas
Mourinho llegó a la sala de prensa con una copia impresa de dos acciones concretas que, en su opinión, deberían haber supuesto la expulsión de jugadores del Atlético. «Podríamos habernos ahorrado la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí», dijo Mourinho mientras mostraba las imágenes. «Son dos rojas claras».
El entrenador del Real Madrid continuó con su diatriba al sugerir que el ambiente en la liga no era el que esperaba a su regreso a la capital española. En una perorata de casi cinco minutos, sostuvo que la expulsión de Dean Huijsen alteró de manera significativa el desarrollo de un partido que su equipo, de otro modo, podría haber ganado. «Si nos dejan tranquilos, en calma, y nos permiten competir en igualdad de condiciones, todavía queda mucho camino por recorrer. No quiero ir demasiado lejos y decir que esto está preparado. No quiero pensar en eso», añadió.
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Simeone defiende la integridad del juego
La clasificación ofrece una imagen clara del panorama actual, pero el debate posterior al partido sigue atrapado en un torbellino de especulaciones mediáticas. Claramente irritado por un grupo de periodistas obsesionado con el escándalo más que con los méritos deportivos, Simeone se negó a entrar al trapo cuando fue interrogado sobre el arbitraje. Se mantuvo firme ante la búsqueda de un titular viral y dijo a los periodistas: "Estáis buscando un titular. Yo no necesito ese titular. Hablemos del partido que jugamos, no del partido que ellos quieren que juguemos".
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