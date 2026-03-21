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Massimo Callegari

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Polémico, obsesivo, carismático y con carácter: ¿está Fábregas ya listo para un gran club?

¿Conseguirá mantenerse fiel a su identidad sin dejarse atrapar por el personaje? El análisis de Massimo Callegari.

Las raíces catalanas del Barcelona, la impronta anglo-francesa del Arsenal de Wenger, el pragmatismo de Mourinho y Conte, la ambiciosa geometría de Sarri. La carrera como futbolista de Fábregas es un compendio de escuelas futbolísticas, un bagaje técnico y cultural enorme. Pero todo lo que has asimilado como jugador no te define automáticamente como entrenador. Y, de hecho, Cesc está construyendo algo propio. No es un detalle, en el contexto italiano, donde a menudo se protege el espacio más que crearlo, ver a un equipo que hace exactamente lo contrario. Su Como es una provocación cultural antes incluso que táctica: campo reducido y constantemente ampliado, velocidad en los pases, extremos implicados con el 4-2-3-1, un sistema descuidado en la Serie A, jóvenes con responsabilidad, riesgo aceptado en las jugadas de todas las líneas, incluido el portero. Butez, que llegó con buenas bases técnicas, ha dado un salto de calidad en su capacidad para leer el juego, una cualidad en la que ahora destaca y que le convierte en el mejor portero de la Serie A. Con él, un poco como Mou con Lampard recién llegado al Chelsea, Cesc ha trabajado tanto en sus pies como en su cabeza, porque estaba convencido de que tenía todo lo necesario para convertirse en el número 1 en estas situaciones. Así se gana la credibilidad: lo que dices se ve en el campo, la teoría aplicada sobre el gran césped verde.


Y luego está el otro aspecto: la comunicación, el diálogo o el enfrentamiento con los «gurús» del banquillo. Desde Allegri hasta Gasperini, una figura que divide tanto a sus colegas como a los comentaristas: ¿limitación o recurso, carácter o estrategia? La respuesta se resume en una sola palabra: personalidad.

  • Un poco descarado y un poco imprudente, Fábregas está demostrando mucho, sobre todo si lo comparamos con su corta edad (38 años) y su experiencia como entrenador. Se trata, pues, más de carácter que de estrategia, respaldado por un entorno sólido, por un club que lo protege, lo valora y le da responsabilidades sin ejercer demasiada presión sobre él. Y de la que él se siente parte integrante, no solo como primera etapa de un proceso de crecimiento que podría/debería llevarlo pronto a un club de primera línea, sino también como figura central para atraer a los futbolistas. Del primer equipo, naturalmente, pero también del sector juvenil, chicos que en el día a día captan de él el sentido profundo y de futuro del proyecto del club. Una idea que Fábregas comparte desde su llegada, cuando con humildad comenzó a entrenar al Primavera 2, un equipo que entonces había que construir desde cero. A pesar de las dificultades y de su fabulosa carrera como futbolista, fue precisamente su actitud de «primus inter pares», sin subirse al pedestal, lo que cautivó a los chicos y a la directiva. No está en el Como solo por él mismo.

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  • Por supuesto, no faltan los excesos. Decisiones radicales (Jacobo Ramón como segundo delantero en la primera parte contra la Roma) y señales de un entrenador aún en fase de formación, que, no obstante, ponen de manifiesto el valor de arriesgarse.


    El salto a un club de primera, tarde o temprano, estará ligado a la necesidad de consolidar su método en entornos menos protegidos. Una etapa intermedia, un club exigente pero no obsesionado con el resultado inmediato (¿Florencia?), podría representar un paso gradual entre la realidad perfecta (el Como, donde sus peticiones se satisfacen totalmente) y una necesariamente imperfecta, los clubes de élite donde a menudo la propiedad invierte, decide y entrega al entrenador el equipo «llave en mano», con la misión de conseguir resultados. Y si no llega pronto, en la mayoría de los casos, gracias, adiós, el siguiente.  


    Dicen que su pasión por el fútbol es visceral, incontenible, casi incontrolable. Pura obsesión. Como en la cena de Navidad del club cuando, a pesar del ambiente festivo, no podía apartar la vista de la tableta para seguir el Nápoles-Milán de la Supercopa de Italia. Ninguno de los dos equipos iba a ser rival del Como en las semanas inmediatamente posteriores, no había ningún compromiso inminente. Solo pasión. Y obsesión. ¿Conseguirá mantenerse fiel a su identidad sin dejarse atrapar por el personaje? En la respuesta a este dilema residen las posibilidades de que ningún horizonte le quede vedado.

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