«No estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Nos hemos complicado muchísimo el partido», declaró el seleccionador de Inglaterra, visiblemente molesto, tras el encuentro. «El resultado es fantástico. Estamos en semifinales, lo cual es extraordinario. Pero no estoy contento con el rendimiento. El compromiso está ahí. Sin embargo, nos lo hemos puesto muy difícil con la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la rapidez ni la consistencia necesarias. ¡Hoy hemos tenido suerte!».

Crítica que no gustó al héroe del partido: al ser preguntado si esas palabras refrendaban las exigencias de Tuchel y podían impulsar al equipo, Bellingham reaccionó irritado.