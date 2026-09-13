El punto de inflexión de la segunda parte llegó cuando Jon Ander Gonzalez Cuesta señaló el punto de penalti a favor del Barcelona tras una acción entre Aissa Mandi y Lamine Yamal. Mandi, ex del Real Betis, cayó al suelo y pareció tocar el balón con la mano antes de derribar posteriormente a la joven estrella del Barcelona.

Aunque Yamal no falló en la definición y mandó el balón a la escuadra izquierda, la decisión de señalar penalti ha encontrado una fuerte oposición por parte de varios analistas de alto perfil, que creen que el árbitro cometió un error fundamental.

Paco Gonzalez ha encabezado las críticas contra la actuación arbitral, aunque confesó que entendió la lógica del árbitro en directo. En declaraciones a COPE, admitió: "No creo que sea penalti, pero entiendo por qué lo pitó. Si esa mano no está ahí, se queda solo ante el portero".

A pesar de reconocer la difícil posición del árbitro, Gonzalez cargó contra la decisión de señalar la pena máxima, al sostener que la mano inicial fue demasiado leve como para justificar un penalti y que cualquier contacto posterior fue simplemente una consecuencia natural de la jugada.