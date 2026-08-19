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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

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Pogba, oficial: se va del Mónaco. Ahora, MLS o Arabia

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El centrocampista y el club del Principado anuncian conjuntamente el final de su vínculo, que duró solo un año

El Mónaco y Paul Pogba han anunciado conjuntamente el fin de su colaboración, que ha durado un año.


«A su llegada, le explicamos que se trataba de un gran reto, una apuesta audaz y ambiciosa», explicó el director general del AS Monaco, Thiago Scuro, en un comunicado conjunto. «Sin duda, el desenlace no es el que esperábamos, pero eso no debe empañar el entusiasmo que acompañó su regreso al club, ni el hecho de que Paul haya recuperado su forma y el fútbol profesional en este periodo. Lo que Paul ha aportado al vestuario, en particular a los jugadores más jóvenes con los que ha compartido constantemente su amplia experiencia y a los que ha ofrecido consejos, ha sido inestimable, y su actitud ha sido ejemplar». «En un primer momento, permanecerá en Mónaco para recuperarse».


  • "Aunque no he jugado tantos partidos como esperaba, siempre estaré agradecido por la oportunidad de vestir su camiseta", declaró Pogba, que acumuló seis apariciones como suplente con el Mónaco.


    De cara al futuro del jugador nacido en 1993, ex de la Juventus y campeón del mundo con Francia en 2018, se habla de Arabia o la MLS. Pero una recuperación física completa es indispensable antes de cualquier nueva aventura.

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