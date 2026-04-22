Gary Lineker se aferraba a los viejos tiempos. Ni siquiera el famoso gol de Eden Hazard, que dio el título al Leicester City en 2016 y que la leyenda del club mostró el miércoles en Instagram, pudo aliviar el dolor: diez años después de ese histórico golpe, el descenso de los “Zorros” a la tercera división es una triste realidad.
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«Podrido de arriba abajo»: la amarga caída de un antiguo campeón sensacional
Peor aún, el sensacionalista The Sun sentenció: «El club está podrido de arriba a abajo». Tras el 2-2 ante el Hull City en la antepenúltima jornada de la Championship, los aficionados corearon: «Sack the board», despidan a la directiva. El multimillonario tailandés Aiyawatt «Top» Srivaddhanaprabha, hijo del artífice del título fallecido en 2018, es el rostro de este colapso.
Bajo su mando el equipo ganó la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra en 2021, y él invirtió cientos de millones. Sin embargo, su imperio de tiendas libres de impuestos se resintió durante la pandemia, el derroche se acabó y ahora dependen de préstamos bancarios.
El verano pasado se marchó Jamie Vardy, último héroe del título, y con él se fue el alma del equipo. Steve Walsh, el ojeador que descubrió a Vardy, Kanté y Mahrez, ya no está.
En vez de fichar jugadores con hambre de éxito, pagó salarios desorbitados a estrellas consagradas, los más altos de la categoría, y se arruinó. En el último ejercicio las pérdidas fueron de 71,1 millones de libras y, en tres años, sumaron 180 millones. En febrero le quitaron seis puntos.
Al parecer, ya se han pignorado 40 millones de euros
Robert Huth, exjugador alemán y héroe del título conocido como el «Muro de Berlín», defendió a Srivaddhanaprabha. «Es muy fácil criticarlo», declaró a la BBC, pero «Top» «asumió responsabilidades siendo muy joven» tras la muerte de su padre. Tanto él como el director deportivo, Jon Rudkin, también cuestionado, «aman al Leicester y solo quieren lo mejor, pero necesitan ayuda».
Tras el descenso de la Premier a la League One, “Top” afrontó a los enfurecidos aficionados y, ante el estadio, prometió seguir adelante. En un comunicado añadió: «Comparto su dolor, no hay excusas. Debemos tomar las decisiones necesarias».
Será el octavo técnico desde la salida de Brendan Rodgers hace tres años, y el futuro se ve sombrío. Leicester recibirá 40 millones de libras por el descenso en 2025, pero se dice que la mayor parte ya está comprometida.
La remota posibilidad de que le resten puntos al West Bromwich para lograr la salvación parece improbable. Solo quedan los recuerdos de Hazard, Vardy y el milagro azul de 2016.