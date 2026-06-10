Vitinha y Neves son piezas clave en el esquema de Luis Enrique. Vitinha, uno de los jugadores más regulares de Europa, disputó 50 partidos la temporada pasada, incluidos 17 en la Liga de Campeones, y marcó seis goles.

A sus 21 años, Neves se ha consolidado como pieza clave: marcó siete goles y dio cuatro asistencias en 38 partidos.