El capitán de Bélgica, Youri Tielemans, expresó su orgullo después de liderar a su país hacia una victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio Maurice Dufrasne. Dos goles de Kevin De Bruyne y un certero remate de cabeza de Romelu Lukaku sellaron un triunfo contundente para los locales.

El resultado sitúa a Bélgica con seis puntos en el Grupo A y la mantiene firmemente en la pelea junto a la líder del grupo, Francia.

Tielemans fue clave para controlar el ritmo durante todo el encuentro, que fue abierto.