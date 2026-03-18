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Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Podría venderse Bastoni del Inter? Las cifras del balance. 50 millones no bastan, el Barcelona piensa en las contrapartidas

El defensa central italiano es uno de los objetivos concretos del club catalán para el próximo verano, pero ¿está el Inter realmente pensando en traspasarlo?

Los rumores en torno a Alessandro Bastoni no dan señales de amainar y no, las especulaciones relacionadas con el ya pasado episodio del Inter-Juventus con Kalulu y las que siguieron sobre su convocatoria con la selección nacional no son las únicas que circulan en torno al central nacido en 1999.


El exjugador de la cantera del Atalanta está, de hecho, constantemente en el punto de mira del mercado, con el Barcelona (y no solo, dados los numerosos intereses de la Premier League) trabajando intensamente para llevarlo a España el próximo verano.


¿Y el Inter? En comparación con hace un año, su inalienabilidad se confirma de palabra, pero no en la realidad de los hechos, ya que, ante la oferta adecuada, también él podría considerarse entre los posibles salientes.

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  • 50 MILLONES NO SON SUFICIENTES: LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO

    Los primeros contactos con el club catalán apuntan a una oferta económica por parte del Barcelona de unos 50 millones de euros. Para el Inter, esta cifra no solo no es suficiente, sino que dista mucho de la valoración que se considera aceptable en las negociaciones.


    Si se llega a hablar de traspaso, el Inter quiere aprovechar al 100 % la situación contable del central, que tendrá un impacto de unos 2,8 millones de euros a 30 de junio de 2026 y, en consecuencia, podría garantizar una plusvalía prácticamente total que daría un giro a las cuentas de la temporada.

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  • PLUSVALÍA QUE FINANCIA EL MERCADO

    El Inter espera obtener por Bastoni no menos de 80 o 90 millones, una cifra que permitiría al club tanto compensar la pérdida de ingresos derivada de la eliminación en los play-offs de la actual Liga de Campeones (en comparación con la temporada anterior, que terminó en la final y con un superávit de +35 millones, tampoco se contarán con los ingresos del Mundial de Clubes), como financiar parte del mercado de fichajes de verano de 2026.

  • EL BARCELONA PIENSA EN LA COMPENSACIÓN

    El Barcelona, que valora a Bastoni y lo ha incluido en su lista de 3-4 nombres para reforzar la defensa, no tiene ninguna intención de llegar a esas cifras, pero según informa el portal catalán Sport, está pensando en incluir en la negociación con el Inter al menos una contrapartida técnica que pueda reducir el coste de la operación. Empezando precisamente por Christensen y Araujo, a quienes el club catalán está empujando hacia la salida, o por jugadores que podrían tener un gran impacto en las cuentas del Fair Play Financiero, como por ejemplo Ansu Fati, si no fuera rescatado por el Mónaco.



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