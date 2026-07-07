«Podría superar al 28-3»: la leyenda de la NFL Tom Brady admite que Lionel Messi y Argentina podrían haber superado su milagro de la Super Bowl con los New England Patriots en lo que respecta a la «mejor remontada» de la historia

Brady siguió el emocionante partido de octavos en Atlanta. Argentina perdía 2-0 ante una inspirada Egipto liderada por Mohamed Salah, pero remontó: gol en el 79’.

Minutos después, Messi igualó 2-2. En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 final. La remontada eliminó a Egipto y dejó boquiabiertos a los espectadores, incluido el exquarterback de los New England Patriots.