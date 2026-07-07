Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Lionel Messi Tom Brady 2026 World CupGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

«Podría superar al 28-3»: la leyenda de la NFL Tom Brady admite que Lionel Messi y Argentina podrían haber superado su milagro de la Super Bowl con los New England Patriots en lo que respecta a la «mejor remontada» de la historia

L. Messi
Argentina
World Cup
Argentina vs Egipto
Egipto

Tom Brady quedó impresionado por Lionel Messi y Argentina tras su increíble victoria 3-2 sobre Egipto. El icono de la NFL sugirió que la remontada en Atlanta superó su propia hazaña en la Super Bowl con los New England Patriots, pues la selección sudamericana marcó tres goles tardíos para avanzar a cuartos de final.

  • Brady reacciona ante la hazaña de Argentina

    Brady siguió el emocionante partido de octavos en Atlanta. Argentina perdía 2-0 ante una inspirada Egipto liderada por Mohamed Salah, pero remontó: gol en el 79’.

    Minutos después, Messi igualó 2-2. En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 final. La remontada eliminó a Egipto y dejó boquiabiertos a los espectadores, incluido el exquarterback de los New England Patriots.

    • Anuncios

  • Una comparación histórica de la Super Bowl

    Tras el pitido final, Brady usó las redes para expresar su asombro por la remontada y compararla con la suya en la Super Bowl LI. En aquella final de fútbol americano, los New England Patriots remontaron un 28-3 ante los Atlanta Falcons y ganaron 34-28. Tras el milagro de Messi, el siete veces campeón de la Super Bowl publicó en X: «Sí, bueno, esto podría superar el 28-3».

    Aunque los Patriots ganaron el Trofeo Lombardi, algunos fans dicen que la apuesta era distinta; aun así, la enorme improbabilidad de ambos partidos sigue viva en la memoria de los aficionados de todo el mundo.


  • Messi consolida su legado en el torneo

    La remontada ante Egipto refuerza la influencia de Messi. Al borde de la eliminación en el Mundial 2026, el delantero revirtió el partido cuando todo parecía perdido. Argentina volvió a confiar en su estrella y él respondió con una actuación impecable bajo presión.

    Al empujar a su equipo, evitó una sorpresiva derrota ante Egipto. El giro dramático atrajo la atención de leyendas como Brady y envió un aviso claro al resto de las selecciones que luchan por el trofeo en Norteamérica este verano.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    ¿Qué le depara el futuro a Argentina?

    Tras esta gran victoria, Argentina llega con impulso a los cuartos de final. El equipo debe recuperarse pronto del esfuerzo físico y emocional de vencer a Egipto. El técnico Lionel Scaloni reforzará la defensa para evitar sustos, mientras Messi guía a sus compañeros hacia la defensa del título.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse