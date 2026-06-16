La decisión de dejar a Palmer fuera de la convocatoria sorprendió a muchos. Tuchel optó por otras alternativas creativas, considerando que otros jugadores merecían el puesto para el torneo en Norteamérica.

A pesar de sus 11 goles en la Premier, su falta de regularidad y algunas lesiones le costaron el respaldo del técnico alemán.

El delantero de 24 años, clave para los Blues y la selección desde su fichaje procedente del Manchester City, deberá ver el torneo desde casa. Mientras sus compañeros aterrizaban en Florida para iniciar la preparación mundialista, Palmer prefirió tomarse un descanso y superar la decepción de perderse la gran cita del fútbol.



