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«Podría ser el jugador más infravalorado de todos los tiempos»: Joe Cole elogia a Fabian Ruiz, estrella del PSG, tras sellar este una emocionante victoria por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League
Un comentarista inglés elogia a un centrocampista español
Cole ha calificado a Ruiz como uno de los jugadores más infravalorados de la historia del fútbol por su incansable contribución tanto al PSG como a España durante el último año. El versátil centrocampista sentenció la victoria de los vigentes campeones de Europa en el minuto 86 al rematar un centro en el segundo palo y establecer una ventaja de dos goles. Xavi Espart había igualado en el minuto 55 el gol con el que Desire Doue abrió el marcador en el minuto 38.
- AFP
Un gol tardío decide un partido frenético
Tras ese empate, un frenético tramo de 14 minutos dejó otros cuatro goles, con ambos gigantes respondiéndose golpe por golpe. Lucas Hernandez devolvió la ventaja a los locales en el minuto 72 y Lamine Yamal empató en el 79, pero el también poco reconocido centrocampista Vitinha marcó en el 81 antes de que Ruiz asegurase los tres puntos.
Al comentar el gol que sentenció el partido y la influencia del español durante su labor como comentarista para TNT Sports, Cole dijo: «Sentenciaron el partido. [Él] podría ser el jugador más infravalorado de todos los tiempos».
Un palmarés brillante avala su prestigio
Esa elogiosa valoración llega tras 12 meses extraordinarios en los que el centrocampista ganó el Mundial con su selección en verano, además de conquistar la liga francesa y la Champions League con su club.
Tras destacar sus numerosos títulos y su importancia en el once inicial de Luis Enrique, Cole añadió: «Lo ha ganado todo en el fútbol, la Champions League, cumple con su trabajo, siempre está en el equipo. Y lo que yo diría es que parecen más fuertes cuando él juega».
Fichado del Napoli en 2022, su gol del martes por la noche fue el número 18 en 178 partidos con el club de la capital francesa. Durante su etapa en el club de la Ligue 1, ha conquistado cuatro títulos de liga, dos Copas de Francia, tres Trophees des Champions, dos Champions League, dos Supercopas de la UEFA y una Copa Intercontinental de la FIFA.
- ZUMA Press Wire
Un jugador regular, pieza clave en la defensa del título
La victoria ante el Barcelona da al PSG tres puntos vitales en su intento de defender el título continental durante la fase de liga. Se espera que Ruiz vuelva a ser el eje del centro del campo de Enrique cuando el campeón francés retome la competición de la Ligue 1 este fin de semana. Por su parte, el Barcelona debe reponerse rápidamente del revés sufrido en París antes de sus próximos compromisos nacionales y europeos.
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