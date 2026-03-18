«¡Podría ser el comienzo de algo grande!»: Declan Rice anima a sus compañeros del Arsenal mientras los Gunners se preparan para la final de la EFL Cup contra el Manchester City

En declaraciones previas a la final, Rice destacó el potencial de este partido para servir de catalizador de éxitos futuros. «Sin duda, podría ser el comienzo de algo», afirmó Rice. «Es el primer trofeo en juego. Si lo ganas, el impulso que te da para seguir adelante es enorme».

El jugador de 27 años sigue motivado por el ambiente que se respira en el vestuario del Arsenal, a pesar de admitir que se siente «destrozado» por un calendario de partidos implacable. «Los chicos ya lo están comentando ahí dentro, estamos emocionados, estamos listos. En este momento, cada partido de fútbol al que nos enfrentamos, creemos que podemos ganar, así que estaremos preparados y con muchas ganas», afirmó. «¿Cuánto lo deseas el domingo? ¿Cuánto deseas ganar un trofeo para este equipo y para estos aficionados?».