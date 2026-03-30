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«¡Podría romperse una pierna!» - Didier Deschamps se indigna por una entrada al estilo «fútbol americano» sobre Michael Olise durante la victoria de Francia sobre Colombia
Deschamps critica las tácticas del «fútbol americano»
El seleccionador de Francia no se anduvo con rodeos en su valoración tras el partido, después de que su equipo cerrara su minigira por Estados Unidos con una segunda victoria consecutiva, gracias a un doblete internacional inaugural de Désiré Doue y un remate de cabeza a bocajarro de Marcus Thuram. Aunque el marcador sugería una velada tranquila en Washington, la realidad táctica fue mucho más dura, lo que llevó a Deschamps a enfrentarse al equipo arbitral por la falta de protección hacia sus estrellas. «Le dije al cuarto árbitro: "¡No estamos en el fútbol americano!". ¡No hay entradas! Afortunadamente, no ha habido consecuencias graves», declaró a TF1.
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Olise se libra por los pelos de una lesión terrible
El momento más tenso se produjo en los últimos instantes del tiempo de descuento, cuando Olise fue derribado por una entrada a lo largo. Deschamps insistió en que solo los rápidos reflejos del extremo evitaron una baja prolongada. Añadió: «Sobre la entrada a Michael, ¡si no salta, se puede romper la pierna! Estamos en un partido amistoso... la agresividad está bien, sabemos lo que es, pero esto va un poco más allá.
«El partido fue muy agresivo. Lo sabes tan bien como yo: los equipos sudamericanos son así. Saber que no hay VAR ayuda un poco, sobre todo en esa última jugada, la última entrada a Michael Olise... ¡por suerte saltó, si no, solo le habría quedado una pierna!».
La gestión de los jugadores ante la presión del club
La intensidad del partido amistoso sirvió para recordar por qué Deschamps optó por rotar tanto a su plantilla. Con títulos nacionales y trofeos europeos en juego, el seleccionador francés es consciente del delicado equilibrio que existe entre las obligaciones internacionales y las exigencias de los clubes de primera división. Muchos jugadores se quedaron en el banquillo precisamente para evitar el tipo de choque que sufrió Olise. «Por eso también, desde el punto de vista de la gestión, algunos no saltaron al campo. No podían hacerlo o había riesgos. Ahora, con la recta final de las ligas y la Champions a la vuelta de la esquina... obviamente este es el periodo más importante para sus clubes», señaló Deschamps.
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Los Bleus recuperan el ritmo antes del Mundial
A pesar de los altercados en la banda, Francia se marcha de Washington con muchos aspectos positivos tras derrotar tanto a Brasil como a Colombia. Estos resultados suponen un importante impulso de cara al anuncio oficial de la convocatoria para el Mundial, previsto para el 14 de mayo. Para Deschamps, la intensidad de estos partidos ha servido como una prueba de fuego perfecta para la fortaleza mental y física que se requiere de cara al próximo torneo. Al reflexionar sobre la gira en su conjunto, el seleccionador se mostró satisfecho con el espíritu competitivo demostrado por su equipo. «Las ganas están ahí. Es bueno, hay pasión, es bueno para los jugadores. Nos ha permitido realizar dos ensayos de gran calidad», concluyó, centrando la atención en los últimos partidos de preparación de junio.