¿Podría Rio Ngumoha, vinculado al Bayern de Múnich, abandonar el Liverpool tras revelarse su «insatisfacción»?

El Bayern de Múnich quiere fichar a Ngumoha. El club alemán se interesó tras las quejas del jugador por su escaso tiempo de juego la temporada pasada con el exentrenador del Liverpool, Arne Slot, según la BBC Sport.

Aunque los Reds se muestran inflexibles en su decisión de no vender al joven este verano, una nueva oportunidad podría tentarlo si su camino hacia el primer equipo sigue obstaculizado. El Bayern tiene otros candidatos en su lista, pero el potencial explosivo de Ngumoha lo ha situado firmemente en el punto de mira de los ojeadores bávaros, que buscan uno de los jóvenes talentos más prometedores de Inglaterra.