AFP
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¿Podría Pio Esposito rechazar el interés de Arsenal y Manchester United? El delantero del Inter se acerca a una renovación en San Siro
Por qué Esposito está en el radar
Arsenal y el Manchester United habrían realizado movimientos de última hora por el delantero del Inter de Milán Pio Esposito, y ambos pesos pesados de la Premier League están valorando si el jugador de 21 años podría verse tentado a salir de San Siro. Según CaughtOffside, los dos clubes ingleses han estado en contacto con personas cercanas al delantero para medir su disposición a un traspaso de cara a la temporada 2026-27. Ambos equipos ya tienen opciones en ataque, pero con cuatro competiciones por disputar este curso, contar con más pegada y profundidad de plantilla sigue siendo una prioridad para cualquiera de los dos entrenadores de cara a reforzar su asalto al título.
Las cifras detrás del interés
El ascenso de Esposito explica el interés. El canterano fue titular en 20 partidos y participó en otros 24 como suplente entre la Serie A y la Champions League la temporada pasada, con nueve goles y cinco asistencias en la campaña en la que el Inter ganó el Scudetto. Ya ha disputado 50 partidos con el club y se ha hecho un hueco en la absoluta de Italia, con nueve internacionalidades. Ese rendimiento, unido a su edad y a su condición de jugador formado en casa, encaja exactamente con el perfil que los grandes clubes ingleses han buscado en las últimas ventanas: un finalizador joven y contrastado, con margen para crecer hasta convertirse en uno de los mejores delanteros centro de Europa, en lugar de una apuesta mediática y multimillonaria.
El Inter se mantiene firme
A pesar del ruido en torno al mercado de fichajes, el informe deja claro que la prioridad de Esposito sigue siendo el Inter, y no un cambio a la Premier League. Según se entiende, ya existe un acuerdo verbal para renovar sus condiciones, con el delantero decidido a seguir desarrollándose en el club en el que se formó. Eso supone un impulso importante para Cristian Chivu, que tiene una seria competencia por los puestos de ataque al margen del futuro de Esposito, con Lautaro Martinez y Marcus Thuram como dos opciones de primer nivel. Mantener a un canterano muy bien valorado y contar al mismo tiempo con dos internacionales contrastados sería toda una declaración de fuerza por parte del recién coronado campeón de la Serie A.
¿Qué viene después?
Incluso como campeón de la Serie A, el Inter se prepara para el interés de pretendientes, dadas las lucrativas condiciones que puede ofrecer el fútbol inglés, y la disposición de Arsenal y Manchester United a realizar consultas demuestra el nivel de admiración que despierta Esposito fuera de Italia. Pero, a menos que haya un cambio de postura drástico, todo apunta a que el delantero ampliará su estancia y seguirá peleando por minutos por detrás de Martinez y Thuram, en lugar de dar el salto a la Premier League este verano. Se espera que ambos clubes ingleses sigan explorando el mercado en cualquier caso, con la parcela del delantero como una probable área de atención antes de que se cierre el mercado.
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