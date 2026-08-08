El ascenso de Esposito explica el interés. El canterano fue titular en 20 partidos y participó en otros 24 como suplente entre la Serie A y la Champions League la temporada pasada, con nueve goles y cinco asistencias en la campaña en la que el Inter ganó el Scudetto. Ya ha disputado 50 partidos con el club y se ha hecho un hueco en la absoluta de Italia, con nueve internacionalidades. Ese rendimiento, unido a su edad y a su condición de jugador formado en casa, encaja exactamente con el perfil que los grandes clubes ingleses han buscado en las últimas ventanas: un finalizador joven y contrastado, con margen para crecer hasta convertirse en uno de los mejores delanteros centro de Europa, en lugar de una apuesta mediática y multimillonaria.