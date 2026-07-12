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USMNT future coaches GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

¿Podría Pep Guardiola entrenar a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos? Analizamos a Mauricio Pochettino, Pellegrino Matarazzo y otros candidatos de élite para el ciclo del Mundial 2030

Analysis
USA
FEATURES
M. Pochettino
P. Guardiola
B. Schmetzer
P. Matarazzo

El futuro de Mauricio Pochettino sigue siendo incierto, lo que deja a la Federación Estadounidense de Fútbol con varias opciones interesantes a la hora de empezar a planificar el ciclo del Mundial de 2030.

Tras la eliminación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el Mundial, la federación y el cuerpo técnico pidieron paciencia. Había que descansar y reflexionar. Las horas después de la derrota 4-1 ante Bélgica no eran el momento para decidir el futuro.

Una semana después de la eliminación, aún no se sabe si Mauricio Pochettino seguirá al frente.

Su contrato acaba este verano y, aunque hablaron de renovar, por ahora no hay seleccionador. El proyecto está en el aire.

¿Quién será el próximo seleccionador? ¿Un viejo conocido o una nueva sorpresa? A continuación, vemos cómo podría ser la búsqueda, si finalmente se inicia.

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El actual entrenador: Mauricio Pochettino

    Por ahora no sabemos si el actual seleccionador se queda o se va. La lógica indica que se irá, aunque ya hemos visto cosas más extrañas.

    Si se queda, será interesante ver cómo aborda esta segunda etapa. En la primera forjó una cultura y devolvió a la USMNT orgullo y deber. Lo consiguió.

    Bajo su mando, el equipo mostró un fútbol atractivo en el Mundial y, sobre todo, devolvió la fe a la afición antes de la dolorosa derrota contra Bélgica. ¿Se cumplieron todas las expectativas? Probablemente no, pero, en todo caso, Pochettino dejó al grupo en una posición mejor que la que encontró.

    Un segundo ciclo arrancaría con una base sólida. La clave sería cómo aprovecharla y, sobre todo, qué visión a largo plazo tendría tras dedicar sus dos primeros años a llegar a un Mundial en casa.

    Además, asumir el cargo implica un gran compromiso. Si firma, se comprometería por cuatro años hasta 2030 y se alejaría de los grandes clubes. Además, la Federación debería aceptar que su nombre suene para cada banquillo europeo que se quede vacío. ¿Están ambos dispuestos a esa distracción?

    Si todo encaja, ambas partes ya han demostrado que pueden construir un equipo competitivo a corto plazo; el desafío está en mantenerlo a largo plazo.

    • Anuncios
  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    El rostro conocido: BJ Callaghan

    Un sector de las redes sociales aún elogia el mejor fútbol reciente de la selección masculina de Estados Unidos (USMNT) bajo BJ Callaghan.

    Tras ser asistente de Gregg Berhalter, Callaghan tomó las riendas de forma interina en mayo de 2023, reemplazando a Anthony Hudson, quien había dejado el cargo para asumir otro puesto. En su debut, venció 3-0 a México en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tres días después vencieron a Canadá y conquistaron el título. Aunque un plantel mermado no pudo ganar la Copa Oro ese verano, Callaghan se ganó el respaldo de la afición.

    Después pasó a dirigir a Nashville, donde ganó la Copa Abierta de Estados Unidos en 2025 y se consolidó como uno de los mejores técnicos de la MLS. Por eso muchos lo ven como la mejor opción nacional para el banquillo.

    En cuanto a palmarés, Callaghan daría un paso atrás respecto a Pochettino, pero ya tiene reputación y respeto en la selección. Así que, aunque no sea la opción más ambiciosa, resulta un término medio asequible para la federación y que complacerá a quienes recuerdan su primera etapa.

  • Schmetzer Sounders 2023Getty

    El veterano de confianza: Brian Schmetzer

    Brian Schmetzer ha dicho que aceptaría el cargo. Pero algunos aficionados creen que elegir a un técnico de la MLS sin experiencia internacional muestra falta de ambición. Es cierto, pero Schmetzer no es solo un entrenador de liga local.

    Con los Seattle Sounders ha mantenido, construido y reconstruido un imperio. Saltó a la fama como entrenador interino tras reemplazar al legendario Sigi Schmid y se ganó el puesto al conquistar la MLS Cup en su primera temporada. Añadió otro título en 2019 y alcanzó dos finales más, para un total de cuatro en cinco años. En ese periodo el equipo falló solo una vez en clasificarse a playoffs y disputó dos Copas Mundiales de Clubes.

    En la última década ha liderado varias etapas del equipo y siempre con buenos resultados. Pocos técnicos estadounidenses pueden igualar su experiencia, así que merece la pena considerarlo.

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  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    El estadounidense en Europa - Pellegrino Matarazzo

    Matarazzo está forjando el currículum de un futuro seleccionador de la USMNT. La pregunta es cuándo dará el salto.

    Nacido en Nueva Jersey, el técnico se formó en Alemania y este año saltó a la fama al tomar las riendas de la Real Sociedad. En diciembre llegó al banquillo, y en mayo alzó la Copa del Rey tras ganar en penaltis la final contra el Atlético de Madrid, convirtiéndose en el primer estadounidense en ganar un título en una de las cinco ligas top.

    Así que la pregunta es obvia: ¿por qué se marcharía? Matarazzo está claramente construyendo algo en Europa y, si sigue por ese camino, el puesto en la selección estadounidense le estará esperando en algún momento. Si le atrae el encanto de la selección nacional, es comprensible, pero tampoco se le podría culpar por querer exigirse al máximo en Europa para ver hasta dónde puede llegar.

  • Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

    El gran nombre: Pep Guardiola

    Si la selección masculina de fútbol de Estados Unidos busca otro gran nombre, hay opciones. De hecho, el que muchos consideran el mejor entrenador de la historia está sin trabajo.

    Pep Guardiola ya conoce Estados Unidos: pasó un periodo sabático en Nueva York disfrutando del anonimato. Sabe lo que implicaría suceder a Pochettino: ser entrenador jefe y motor del fútbol estadounidense. Sin embargo, cualquier equipo del mundo lo ficharía si él quisiera, así que ¿por qué elegiría la selección estadounidense en vez de un club grande o otra selección que le pagaría más?

    Sería un cambio enorme, quizá demasiado para concretarse, a menos que la Federación Estadounidense de Fútbol consiga ayuda financiera externa, como hizo con Pochettino.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    El futuro - Michael Bradley

    La leyenda de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT), Michael Bradley, está en una trayectoria ascendente que algún día podría llevarle a dirigir su selección. Sin embargo, aún está en una fase muy temprana de su carrera, así que las peticiones para que asuma el cargo son, casi con toda seguridad, prematuras.

    Está haciendo un buen trabajo con los New York Red Bulls, especialmente con los jóvenes, y entiende el juego de la selección, pero aún está en una fase muy temprana de su carrera. Necesita más experiencia.

    Por eso, Bradley es un técnico para seguir de cerca, pero no para el corto plazo.

  • usmnt Getty Images

    Las incógnitas

    Nadie sabe qué pasará con la selección masculina de fútbol de EE. UU. ni cómo afectará una posible separación de Pochettino.

    En el carrusel de entrenadores nunca se sabe quién estará disponible, pero a cuatro años del Mundial la Federación tiene margen para elegir bien sin apresurarse.

    Por eso, es difícil saber cuántos candidatos habrá. En 2024 parecía improbable que Pochettino estuviera disponible y dispuesto a dirigir a la selección, y hoy resulta igual de difícil anticipar el futuro. Surgirán nuevos candidatos y algunos podrían incorporarse más tarde, así que, si la federación actúa, no le faltarán opciones hasta encontrar al técnico idóneo.