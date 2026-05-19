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¿Podría Jurrien Timber perderse la final de la Liga de Campeones y el Mundial? Ronald Koeman admite que el pronóstico de la lesión del jugador del Arsenal y de la selección holandesa «no pinta bien»
Koeman ofrece un informe poco alentador sobre la forma física de Timber.
Timber podría perderse el resto de la temporada tras la preocupante actualización de Koeman, seleccionador de Holanda. El defensa de 24 años sufre una lesión en la ingle que lo mantiene inactivo con el Arsenal en una fase clave.
No juega desde que se retiró cojeando del partido contra el Everton (2-0) el 14 de marzo. Su baja ha obligado a Mikel Arteta a reajustar la defensa en la recta final, con dos citas clave: la Premier League ante el Crystal Palace y la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.
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Koeman duda sobre el regreso del defensa
Koeman admitió que la recuperación de Timber aún es incierta, justo cuando la temporada alcanza su punto álgido y se acercan los torneos internacionales.
«Jurrien lleva tiempo con esto», dijo Koeman en el programa Rondo de Ziggo. «Ahora entrena para llegar a la final de la Liga de Campeones y estar en el Mundial, pero el pronóstico no es bueno».
La lesión llega en un momento crucial de la temporada
Timber se había convertido en una pieza clave de la defensa del Arsenal esta temporada, tras jugar 43 partidos en todas las competiciones. Sin embargo, su lesión en la ingle ha llegado en el peor momento. El Arsenal está a punto de ganar su primer título de liga en 22 años y se prepara para el partido europeo más importante de su historia reciente.
Para Timber, mucho está en juego: perderse la final de la Liga de Campeones sería un golpe duro, y las palabras de Koeman indican que hasta su presencia en el próximo Mundial podría peligrar.
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Una carrera contrarreloj para el defensa del Arsenal
El Arsenal se centrará primero en su último partido de liga contra el Palace antes de centrar su atención en la final de la Liga de Campeones contra el PSG. Mientras tanto, Timber continúa con su recuperación y sus entrenamientos con el objetivo de volver antes del Mundial.