«Podría ir mejor»: Ronald Koeman elogia a Brian Brobbey tras su doblete en el Mundial, pero critica a la «selección de cinco estrellas» de los Países Bajos tras la goleada a Suecia

Los ajustes tácticos del seleccionador holandés surtieron efecto de inmediato: Brobbey, titular como delantero, marcó dos goles en 17 minutos y encaminó la victoria. En el minuto 5, un contraataque de siete toques inició con un pase largo del portero Bart Verbruggen a Brobbey, quien cedió a Cody Gakpo en la banda antes de entrar al área y rematar su centro raso. Doce minutos después, el holandés anticipó al sueco Isak Hien y remató a puerta un centro de Denzel Dumfries para hacer el segundo.

Al analizar el primer tanto, Koeman elogió al delantero del Sunderland: «Ese gol tuvo todo lo que pedíamos; sabemos que Brian es así. Comienza con un buen pase de Bart Verbruggen, luego llega la velocidad y Brian aparece frente al arco. No se puede marcar un gol más perfecto, desde el portero».