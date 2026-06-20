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«Podría ir mejor»: Ronald Koeman elogia a Brian Brobbey tras su doblete en el Mundial, pero critica a la «selección de cinco estrellas» de los Países Bajos tras la goleada a Suecia
Koeman elogia el «perfecto» primer gol de Brobbey
Los ajustes tácticos del seleccionador holandés surtieron efecto de inmediato: Brobbey, titular como delantero, marcó dos goles en 17 minutos y encaminó la victoria. En el minuto 5, un contraataque de siete toques inició con un pase largo del portero Bart Verbruggen a Brobbey, quien cedió a Cody Gakpo en la banda antes de entrar al área y rematar su centro raso. Doce minutos después, el holandés anticipó al sueco Isak Hien y remató a puerta un centro de Denzel Dumfries para hacer el segundo.
Al analizar el primer tanto, Koeman elogió al delantero del Sunderland: «Ese gol tuvo todo lo que pedíamos; sabemos que Brian es así. Comienza con un buen pase de Bart Verbruggen, luego llega la velocidad y Brian aparece frente al arco. No se puede marcar un gol más perfecto, desde el portero».
- AFP
Aún hay margen de mejora a pesar de una actuación de cinco estrellas
Holanda venció 5-1 a Suecia —que antes había derrotado 5-1 a Túnez—, pero Koeman advirtió que aún deben mejorar. Brobbey firmó un doblete, Gakpo anotó dos tantos y Crysencio Summerville hizo el otro, convirtiéndose en el tercer holandés en marcar en sus dos primeros partidos del Mundial, tras Memphis Depay y Gakpo. Sin embargo, Koeman señaló fallos tácticos ante los ajustes de Suecia en la segunda parte y subrayó que su equipo debe mejorar para mantener el impulso.
El seleccionador analizó con sensatez el rendimiento: «Un gran resultado, pero con momentos en los que pensamos: podría haber sido mejor. Aun así, nos costó adaptarnos a su cambio de juego y pasamos apuros antes del descanso».
La presión se alivió tras el empate de Japón
Tras el frustrante 2-2 ante Japón, Koeman admitió que su equipo necesitaba un buen resultado. La victoria clave serenó a la selección holandesa y marcó un hito: el segundo gol de Gakpo, que elevó a 100 los tantos del torneo en solo 33 partidos, la centena más rápida desde 1958. Koeman, aliviado, subrayó la importancia de los tres puntos.
«Uno quiere ganar siempre, y empezar con victoria da tranquilidad», dijo. Sobre las críticas a sus decisiones tácticas, añadió con una sonrisa: «Quizá los cambios fueron mejores que en el partido anterior».
Luego, en tono serio, añadió: «Había mucha presión, sabíamos que era imprescindible ganar. Pero no sentí tensión; tras un debut así, el entrenador ve cómo trabaja el grupo y sabe que todo va bien».
- AFP
Preocupaciones por las lesiones y el papel de Memphis Depay
La noche no fue del todo positiva para los holandeses, pues la destacada actuación de Brobbey se truncó por molestias físicas. Koeman reveló que el delantero tiene un posible problema muscular, lo que podría obligar a más cambios en la delantera de cara a los próximos partidos, en los que se pondrá a prueba la profundidad de la plantilla.
«Quizá Malen vuelva pronto a la delantera», apuntó Koeman, quien añadió que Brobbey sintió molestias en los isquiotibiales al final del partido. También mencionó a Memphis Depay, que sigue recuperando su mejor nivel. “Su forma física mejora, así que quizá pronto pueda salir de titular. También depende del rendimiento del equipo. Memphis es muy importante y ejerce una influencia positiva desde su posición. Ahora acepta su papel, aunque no sé por cuánto tiempo”.