Harry Kane ha reavivado el debate sobre uno de los sueños cruzados más extraños del fútbol al decir a los periodistas en St George's Park el miércoles que un futuro traslado a la MLS podría abrirle la puerta a una carrera paralela como pateador en la NFL. Los comentarios llegaron mientras Inglaterra se preparaba para recibir a la campeona del mundo, España, en la Nations League el sábado, con Kane, capitán de Inglaterra y actualmente en el mejor momento de su carrera en el Bayern de Múnich, aprovechando la sesión de prensa previa al partido para mirar a un futuro de dentro de años y no solo al rival del fin de semana.

Kane, que cumplió 33 años en julio, llega tras una campaña de 73 goles con el Bayern que le ha convertido en uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026, y las informaciones sugieren que está «bastante cerca» de estampar su firma en un nuevo contrato en Múnich. Ese estado de forma hace que la conversación sobre la NFL suene más a una ambición lejana que a un plan inminente, pero es una posibilidad que Kane ya ha planteado ahora con una concreción real por primera vez.