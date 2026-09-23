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¿Podría Harry Kane acabar realmente algún día en la NFL? El delantero del Bayern de Múnich aborda el sorprendente plan de compaginar una carrera en la MLS con ser pateador
Kane deja atrás su mejor etapa en el Bayern para empezar a dibujar su vida después del fútbol
Harry Kane ha reavivado el debate sobre uno de los sueños cruzados más extraños del fútbol al decir a los periodistas en St George's Park el miércoles que un futuro traslado a la MLS podría abrirle la puerta a una carrera paralela como pateador en la NFL. Los comentarios llegaron mientras Inglaterra se preparaba para recibir a la campeona del mundo, España, en la Nations League el sábado, con Kane, capitán de Inglaterra y actualmente en el mejor momento de su carrera en el Bayern de Múnich, aprovechando la sesión de prensa previa al partido para mirar a un futuro de dentro de años y no solo al rival del fin de semana.
Kane, que cumplió 33 años en julio, llega tras una campaña de 73 goles con el Bayern que le ha convertido en uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026, y las informaciones sugieren que está «bastante cerca» de estampar su firma en un nuevo contrato en Múnich. Ese estado de forma hace que la conversación sobre la NFL suene más a una ambición lejana que a un plan inminente, pero es una posibilidad que Kane ya ha planteado ahora con una concreción real por primera vez.
Aubrey y Allen demuestran que la vía del cruce ya existe
La lógica de Kane se centra en su lanzamiento de penaltis, al sostener que la técnica y la presión se trasladan directamente al pateo de balón. Señaló a Brandon Aubrey, kicker de los Dallas Cowboys, un exjugador elegido en el draft de la MLS por Toronto FC y ahora considerado uno de los kickers más precisos de la NFL, como prueba de que el camino del fútbol al fútbol americano es viable. El exdelantero del Tottenham Clive Allen, que jugó en los London Monarchs en NFL Europe, ofrece un precedente anterior. El propio historial de Kane da peso a su argumento: una carrera construida sobre la precisión de cara a puerta y la eficacia desde el punto de penalti con el Tottenham, el Bayern e Inglaterra, unida a una admiración de larga data, según él mismo, por Tom Brady, da a esa ambición más entidad que un simple comentario lanzado al pasar.
Kane: «La NFL es mucho más realista que la de golf»
«Quizá si en el futuro estoy en la MLS o en algún sitio así, podría ser algo en lo que se pudieran conectar ambas cosas, quizá con las temporadas», dijo Kane a los periodistas, vía The Athletic. «Eso es algo que intentaré analizar un poco más seriamente. Todo depende de lo que pase en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es mucho más realista que lo del golf, por decirlo así».
Sobre el cruce técnico, Kane añadió: «Lanzo penaltis y la presión y la técnica son muy similares. Si hiciera eso, en cuanto al entrenamiento, estaría más cerca de eso que de cualquier otro deporte. Si fuera a hacerlo, es algo que me tomaría en serio. Me tomaría quizá de seis meses a un año para intentar practicar antes».
El acuerdo con el Bayern y la prueba de España van primero antes de cualquier cambio
Kane se apresuró a recalcar que ese sueño sigue claramente en un segundo plano mientras está triunfando en Europa. «Si la gente sabe que aquí sigo en lo más alto de mi juego con el fútbol, no sería una conversación que se estaría teniendo», dijo, antes de añadir que, a sus 33 años, está «tratando de exprimir todo lo que pueda» de los años que le quedan en la élite. No es una fantasía nueva: Kane ya habló por primera vez de un horizonte de «10 o 12 años» en la NFL a ESPN en 2019, pero con las conversaciones con el Bayern avanzando y la MLS cada vez más presentada como un destino realista para el tramo final de su carrera, las piezas de un auténtico plan de dos deportes empiezan a parecer conectadas.
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