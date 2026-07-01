«Da igual si es en el cuerpo técnico o en el equipo de apoyo. Bastian Schweinsteiger podría haberles explicado a los chicos lo que significa jugar con Alemania y darlo todo», afirmó Helmer en una entrevista con el Augsburger Allgemeine.

Schweinsteiger se retiró de la selección tras la Euro 2016 y ahora trabaja como comentarista en ARD, cubriendo el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Con la selección disputó 121 partidos, marcó 24 goles y dio 38 asistencias. Su mayor éxito fue el título mundial de 2014 con Joachim Löw. Tras retirarse, no se hizo entrenador.