¿Podría fichar Cole Palmer por el Manchester United? El Chelsea ha revelado de qué depende el traspaso, mientras que la exestrella de los Blues, Joe Cole, hace una confesión «de alto nivel»

Criado como hincha del United y formado en la cantera del City, el Chelsea podría encontrar difícil separar las emociones en cualquier negociación de traspaso. Se resistirían a vender a Palmer, quien se convirtió en una superestrella mundial bajo su camiseta, y pedirían una suma considerable, pero ¿se verían obligados a hacerlo?

Al preguntarle a Cole, tres veces campeón de la Premier con el Chelsea, el exjugador —que salió del retiro para marcar con el Warley FC, el “Mejor Peor Equipo” de Specsavers, en un 3-1— dijo a GOAL: «Obviamente, queremos que se quede en el Chelsea, ha sido un gran jugador para el club. Sigue siendo un gran jugador para el club.

La situación en el Chelsea depende de la Champions League; aunque tengas a los jugadores atados por contrato, no quieres que estén descontentos. Si el club no le ofrece una plataforma para jugar, es lógico que quiera marcharse para seguir creciendo. Todo dependerá de la Champions. Habrá que ver qué pasa en verano».