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¿Podría el Sunderland ser la clave para la redención de Thomas Frank tras su fracaso en el Tottenham? Michael Gray, leyenda de los Black Cats, reacciona ante los «descabellados» rumores de cambio
Le Bris llevó al Sunderland de vuelta a la Premier League
Regis Le Bris se convirtió en un héroe de culto al llevar al Sunderland de vuelta a la máxima categoría en su primera temporada. Tras ocho años fuera de la primera división, con una humillante caída que tocó fondo en la League One, en mayo de 2025 se saboreó la gloria de la final de los play-offs en Wembley.
Quienes pronosticaron un nuevo descenso se equivocaron: con fichajes acertados, el club aspira ahora a puestos europeos.
Le ha ido mejor que a otros equipos más consolidados, como los Spurs, que aún luchan por evitar el descenso. El técnico danés Frank, que inició su declive en la 2025-26 tras dejar el Brentford, está sin trabajo desde febrero.
Se ha sugerido que podría recalar en el noreste si se considera que Le Bris ha alcanzado su techo como entrenador, pero ¿debe el Sunderland darle a Frank una oportunidad de redimirse?
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¿Podría Frank suceder a Le Bris en el Stadium of Light?
Al preguntársele sobre los rumores y la posibilidad de que un experimentado entrenador de la Premier League reemplace a uno con solo una temporada en la categoría, el exdefensa de los Black Cats, Gray —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de betFirstBelgium, la página de apuestas de la Copa del Mundo— dijo: «Me sorprendió ver esos rumores hace un par de semanas sobre la posible salida de Regis en verano. Pensé: ¿le ofrecerán un nuevo contrato y la oportunidad de llevar al Sunderland al siguiente nivel?
«En algunos partidos, sobre todo cuando Granit Xhaka no ha estado en el once, el equipo ha lucido desorientado y se ha notado la falta de un líder, lo que ha sorprendido».
El fútbol es un mundo de locos. Si hacen el cambio, la afición se sentirá decepcionada, pero si llega alguien como Thomas Frank, con experiencia en la Premier, encajaría a la perfección.
«Parece que saben lo que hacen: a veces el cambio no es necesario, pero si quieres dar el salto, es imprescindible».
Cómo deben seguir adelante los Black Cats a partir de ahora
Tres partidos sin ganar, con solo un punto, han hecho que el Sunderland caiga a la parte baja del grupo de siete que lucha por Europa. ¿Es positivo quedarse fuera de las competiciones europeas, dada la dificultad de las segundas temporadas en la Premier sin las exigencias del fútbol continental?
Al responder, Gray añadió: «Si está ahí, hay que cogerlo, pero hay que ir paso a paso; aún son pasos de bebé.
Hubo un gran fichaje en verano, llegaron 14 caras nuevas y han superado con creces las expectativas del entrenador y de los jugadores; nadie esperaba lo que ha hecho el Sunderland esta temporada.
«Es una historia muy similar a la del Leeds; creo que hay que seguir un camino en el que simplemente te consolides como equipo de la Premier League durante las próximas dos temporadas, y luego tus expectativas suben un poco y quieres intentar terminar entre los diez primeros si es posible, y tal vez incluso tener esa oportunidad cada temporada de meterte en uno de esos puestos europeos.
Para lograrlo hace falta una plantilla más amplia y que cada fichaje sea acertado. Además, es normal que algunos jugadores se vayan. Es un proceso que ya empezó de forma positiva en las últimas dos temporadas con Regis Le Bris».
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Calendario del Sunderland 2025-26: Partidos clave en la recta final
La temporada concluirá el 24 de mayo. Antes, el Sunderland jugará contra Manchester United, Everton y Chelsea, con la visita de los «Diablos Rojos» y los «Azules» al Stadium of Light.
Son los partidos que los aficionados soñaban con ver cuando el equipo luchaba en la League One. Le Bris ha hecho realidad ese sueño, pero aún se desconoce si el técnico francés de 50 años tendrá la oportunidad de llevar a este ambicioso equipo al siguiente nivel.