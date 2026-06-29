¿Podría el Nottingham Forest dejar el City Ground? Peter Shilton, campeón de Europa, oscila entre la «angustia» y la «necesidad» mientras los Reds intentan seguir el ritmo de sus rivales de la Premier League

Las puertas de este emblemático estadio, a orillas del río Trent, se abrieron por primera vez en septiembre de 1898. Los aficionados seguirán acudiendo en masa a las taquillas de cara al 130.º aniversario, pero ¿por cuánto tiempo más?

Desde hace años se habla de renovar la tribuna principal, bautizada en honor a Peter Taylor, mano derecha de Brian Clough, pero los avances son lentos.

Hay varias razones, pero no se puede ignorar que, mientras el Forest se ha visto atrapado en trámites burocráticos, sus rivales de la Premier League —como Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham y Leeds— ya han puesto a los constructores a trabajar.

Los ambiciosos planes en Trentside lucen espectaculares, pero ¿se harán realidad? Las últimas noticias indican que sí, pues Mace —que construyó el estadio del Tottenham Hotspur— parece involucrado. No obstante, si surgen más obstáculos, quizá haya que plantearse un poco deseable cambio de escenario.

Cambiar de sede sería un golpe deportivo y emocional, pero el Forest debe seguir el ritmo de sus rivales y buscar más ingresos. El propietario, Evangelos Marinakis, no quiere que esta institución histórica se quede atrás.