A pesar de la fuerte inversión realizada por Wirtz, que sigue buscando un chispazo al inicio de la 2026-27, el Liverpool no puede esperar eternamente a que dé el nivel y puede que solo disponga de dos temporadas para ganarse un futuro a largo plazo en Merseyside.

Puede que ni siquiera se le conceda tanto tiempo, ya que Hamann, hablando en asociación con Betinia NJ, dijo a GOAL al ser preguntado por qué necesita Wirtz de la presente campaña y cuándo podrían surgir rumores sobre una salida: «Tiene que empezar a jugar bien. Tiene que empezar a influir en el juego.

«Creo que es un jugador que aparece y desaparece. Probablemente no tiene ese respeto de los otros jugadores que a veces quizá le permita dejar de defender, porque creo que hay que darle ciertas libertades y cierta libertad, que tengas jugadores que recuperen el balón por él. Y a los jugadores no les importa hacerlo si, cuando recibe el balón 10 veces, en seis, siete u ocho de ellas va a pasar algo. Simplemente, no es el caso.

«Ahora está trabajando muy duro hacia atrás. Creo que a veces está haciendo demasiado. Quiere ayudar al equipo porque ve que puede influir en el juego hacia adelante. Así que creo que el equilibrio en su juego ha sido erróneo, pero solo se ganará el respeto de los jugadores cuando empiece a influir en el juego ofensivo. No está ahí para recuperar balones, está ahí para dar goles y marcar goles.

«Creo que quizá hubo un puñado de partidos en los que hizo eso la temporada pasada. Y, sencillamente, no es suficiente. Y, obviamente, todo el mundo habla del aspecto físico de la Premier League. Sí, es más física. Y a algunos de los mejores jugadores les llevó tiempo adaptarse. Creo que [Juan Sebastian] Veron llegó aclamado como el mejor centrocampista. Creo que duró una temporada y volvió a Italia. Así que algunos simplemente no pueden hacerlo o no quieren hacerlo.

«Y, obviamente, cuanto más se alarga esto, porque yo dije los dos o tres primeros meses que había que darle tiempo. Dije que era demasiado bueno para fracasar. Pero una vez que pasó la Navidad, dije: “Ya no creo que vaya a triunfar porque ya es demasiado tiempo. Porque las expectativas no están disminuyendo”.

«Creo que si no empieza a jugar bien, volvió a ser sustituido en el primer partido a los 60 minutos. Creo que si no empieza a influir en los partidos en las próximas tres o cuatro semanas, para cuando llegue ese parón internacional, que este año es más largo, creo que tendremos muchos rumores en la prensa, muchas discusiones sobre si el club debería haberlo fichado, lo cual obviamente llega demasiado tarde porque ya está ahí. Y quizá él piense: “Bueno, quizá esto no es para mí”.

«Creo que pasará algo porque, para un jugador de esa magnitud, de ese estatus, por la cantidad de dinero que costó, sencillamente no es suficiente. Hay que encontrar una solución de alguna manera, quizá incluso en invierno, si las cosas no mejoran».