El capitán francés reconoció el duro golpe emocional de la final de Doha, donde su equipo cayó 4-2 en los penaltis tras un caótico 3-3.

Con solo 23 años, el delantero se convirtió en el jugador más joven en disputar dos finales distintas y el único en perder a pesar de marcar tres goles. Su gran actuación le dio la Bota de Oro, pero la decepción colectiva sigue eclipsando sus récords individuales.