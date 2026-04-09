Tras renovar su contrato con el Manchester United hasta 2027, Maguire quiere callar a quienes se ríen de él.

El central inglés destaca su presencia física en balón parado y despejes. Sobre su valor actual, declaró a The Athletic: «Sea cual sea el papel que el entrenador quiera que desempeñe, ya sea como titular o decidiendo partidos en los últimos minutos… sigo creyendo, incluso a mi edad, que soy posiblemente uno de los mejores defensas del mundo en ambas áreas. No creo que eso sea cuestionable, la verdad».