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¿Podría Bruno Fernandes abandonar el Manchester United? El director general, Omar Berrada, sugiere incertidumbre sobre el futuro del capitán pese a la postura clara de los «Diablos Rojos»
El jefe se pronuncia sobre el futuro del capitán
El director ejecutivo del United, Berrada, no garantiza que Fernandes siga en Old Trafford este verano. Aunque el club quiere que su capitán se quede, su futuro a largo plazo sigue generando intensas especulaciones.
El mediapunta de 31 años vivió una temporada estelar: marcó 21 asistencias en la Premier League y ganó el premio al Jugador de la Temporada de la Premier y el de Futbolista del Año de la Asociación de Periodistas Deportivos.
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Berrada elogia las cualidades de liderazgo
La directiva de Old Trafford quiere retener al veterano centrocampista y destaca su gran influencia. En el podcast «Inside Carrington», Berrada afirmó: «Nos gustaría que se quedara. Ha hecho una gran temporada, pero lo más importante es que ha demostrado ser un gran líder. La gente no ve lo que hace fuera del campo. Entiende muy bien los valores del club y ha ayudado mucho a los fichajes más jóvenes».
Fernandes habla de sus frustraciones pasadas
Fernandes, cuyo contrato dura hasta 2027 con una opción de prórroga de un año, admitió sentirse infravalorado por el club, que no rendía como se esperaba. Dijo: «Llegué a pensar en marcharme; habría ganado muchos trofeos esa temporada. Pero sentí que el club pensaba: “Si te vas, no pasa nada”. Eso más que dolerme, me entristece, porque soy un jugador al que no tienen nada que reprochar».
Sin embargo, luego se mostró más comprometido ante ESPN: «Mi objetivo siempre ha sido ganar las competiciones más importantes, incluida la Premier League, y sigo soñando con lograrlo».
Por su parte, Berrada admitió que era necesario reconstruir la confianza interna tras los cambios estructurales: «El coste fue muy alto para mucha gente y al club le ha llevado tiempo recuperar esa confianza entre el personal, la dirección y los propietarios. Ahora estamos en una situación mucho mejor y, como muestran los últimos resultados financieros, esas decisiones difíciles han dado sus frutos y han permitido al club avanzar».
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Los Red Devils apuestan por un fichaje equilibrado
El recién nombrado entrenador titular, Michael Carrick, deberá lidiar con esta posible distracción mientras prepara al United para su regreso a la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Al explicar su estrategia de fichajes, Berrada afirmó: «Seguiremos el mismo modelo del verano pasado: un plan claro que combine experiencia y juventud, con jugadores que ya rindan en la Premier League y otros que destaquen fuera de ella».