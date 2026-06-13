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World Cup debutants GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

¿Podrán Curazao, Cabo Verde o algún otro debutante sorprender en el Mundial de 2026?

Analysis
World Cup
Curacao
Cabo Verde
Jordania
Uzbekistán
FEATURES
Alemania vs Curacao
España vs Cabo Verde
Austria vs Jordania
Uzbekistán vs Colombia

Este verano debutarán en el Mundial cuatro selecciones: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Ningún debutante alcanza la fase eliminatoria desde 2006, cuando Eslovaquia eliminó a la campeona Italia. ¿Podrá alguno de estos novatos repetir esa hazaña?

Los debutantes han tenido poca suerte en los últimos tres torneos. Bosnia y Herzegovina venció a Irán en 2014 pero no superó la fase de grupos, y Panamá, Islandia y Catar apenas sumaron un punto en 2018 y 2022.

Sin embargo, hay ejemplos de éxito en la historia de la competición que dan esperanza a Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Este año, con un formato ampliado, 32 de las 48 selecciones pasarán a eliminatorias: cuatro puntos casi aseguran el pase y quizá basten tres.

¿Cuál de los cuatro debutantes en 2026 podría sorprender y ganarse el afecto de los espectadores neutrales?

  • Ukraine 2006 World CupGetty Images

    Máximos y mínimos históricos

    No había tantos debutantes en un torneo desde el Mundial de 2006. Esa edición, en Alemania, tiene el récord con siete, si se excluyen los dos primeros torneos (en 1930 todos debutaban y en 1934 lo hacían 10 de 16).

    Ghana y Ucrania destacaron hace 20 años: Ghana llegó a octavos y Ucrania a cuartos. Es uno de solo cuatro torneos desde 1938 en los que dos debutantes superaron la primera fase: 1966 (Corea del Norte y Portugal, que se cruzaron en cuartos), 1990 (Costa Rica llegó a octavos e Irlanda a cuartos) y 1994 (Arabia Saudí y Nigeria alcanzaron los dieciseisavos).

    El mejor debut colectivo se dio en 1958, cuando Irlanda del Norte, la Unión Soviética y Gales llegaron a cuartos. La próxima Copa tiene potencial para batir marcas si los cuatro novatos brillan.

    La posibilidad existe, aunque es baja. Clasificar de grupo es ahora más factible, pero no fácil: Uzbekistán, en el bombo 3 —el único debutante que no estuvo en el 4—, puede formar grupos duros.

    • Anuncios
  • Curacao World Cup qualifying 2025Getty Images

    ¿Hasta dónde puede llevar a Curazao la experiencia de Advocaat?

    Curazao, debutante en el Mundial, está en el grupo más difícil según muchos: comparte zona con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Esta nación caribeña, integrada a la FIFA hace solo 15 años y la más pequeña en la historia del torneo, se preparó con intensidad.

    Con jugadores formados en los Países Bajos y raíces curazaoanas —Tahith Chong, canterano del Manchester United, es el único nacido en la isla—, el equipo aprovechó una eliminatoria de la CONCACAF sin Canadá, México ni Estados Unidos y se clasificó tras un empate dramático en Jamaica.

    Tres meses después, y a solo cuatro del torneo, el legendario entrenador Dick Advocaat renunció para cuidar a su hija enferma. Tras unas decepcionantes derrotas ante China y Australia bajo Fred Rutten, regresó hace menos de un mes, cuando la salud de su hija mejoró.

    Con su espíritu de equipo y varios jugadores de élite, más la experiencia de Advocaat, la Onda Azul busca sorprender en el Grupo E.

  • Ali Olwan Jordan 2025Getty Images

    Una lesión clave supone un duro golpe para las esperanzas de Jordania

    ¿Podría Jordania sorprender? El Grupo J, sobre el papel, parece menos intimidante que el Grupo E, aunque incluye a la vigente campeona, Argentina, y a Argelia y Austria. Jordania, que se clasificó mostrando solidez defensiva, intentará complicar la vida a los tres.

    Jamal Sellami dirige un grupo unido, bien organizado y dispuesto a ceder la posesión. Ese estilo no le resultará incómodo en el Grupo J.

    Su punto débil es la delantera: no es un equipo prolífico, pero sus delanteros pueden punzar al contraataque y equilibrar el bloque defensivo. El capitán Musa Al-Taamari, que juega en el Rennes francés, llega tras marcar seis goles y dar seis asistencias en la Ligue 1. Ali Olwan, máximo goleador de la selección, se recuperó a tiempo de una operación de tobillo.

    La peor noticia es la baja de Yazan Al Naimat, referente ofensivo que se rompió el ligamento cruzado anterior en diciembre, durante los cuartos de la Copa Árabe. Su ausencia obliga a reorganizar el ataque.

  • Gilson Tavares Cape Verde 2026Getty Images

    Adaptación necesaria para Cabo Verde

    Cabo Verde debuta en el torneo y, aunque el grupo parece complicado, un análisis detallado muestra que la tarea puede ser más accesible. España es favorita, pero Uruguay arrastra problemas y tanto Cabo Verde como Arabia Saudí, que completan el Grupo H, buscarán aprovecharlos.

    Al igual que Curazao, Cabo Verde ha recurrido a su diáspora para conformar un plantel que, tras una década de crecimiento, logró llegar a esta Copa. Debutó en la Copa Africana de Naciones en 2013 y alcanzó los cuartos de final; desde entonces ha disputado tres ediciones más y en 2023 quedó eliminado en penaltis ante Sudáfrica, a un paso de las semifinales. Ahora, como la cuarta selección más veterana del Mundial, tiene una oportunidad histórica.

    Su juego se basa en la posesión, así que será interesante ver cómo reaccionan cuando no tengan el balón. Aun así, su ataque es rápido y directo.

    Su defensa, lenta y vulnerable —derrotada 4-1 por Camerún y empatada 3-3 con Libia en la eliminatoria—, será clave. El regreso de Logan Costa, central del Villarreal que se recuperó de una lesión de ligamento cruzado anterior, refuerza la retaguardia y puede marcar la diferencia.

  • Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2026Getty Images

    Los defensas centrales acaparan el protagonismo en Uzbekistán

    Dirigida por la leyenda italiana Fabio Cannavaro —campeón del mundo en 2006 y Balón de Oro— y con el defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov como referente, Uzbekistán basa sus esperanzas en una sólida defensa.

    Su llegada, tras la clasificación lograda por Timur Kapadze, buscaba un impulso adicional. Como técnico, Cannavaro ha tenido altibajos: triunfó en China pero decepcionó en Europa; ahora tiene la chance de reivindicarse, aunque el tiempo de preparación ha sido breve.

    Quince de sus jugadores actúan en la liga local, que empezó en febrero, y otros cinco juegan en Irán, donde el campeonato lleva cuatro meses suspendido por el conflicto bélico.

    Destacan Khusanov y el goleador Eldor Shomurodov, quien compartió la Bota de Oro de la Super Lig tras anotar 22 tantos con el Istanbul Basaksehir. Uzbekistán confía en ellos para avanzar en un grupo abierto que completan Portugal, Colombia y la República Democrática del Congo.

  • João Paulo Fernandes Márcio Rosa Cape Verde 2026Getty Images

    ¿Tendrá éxito alguno?

    ¿Qué debutante tiene más opciones de avanzar a la fase eliminatoria? Uzbekistán y Cabo Verde están en grupos abiertos, con al menos un partido que pueden ganar. Ambos tienen posibilidades reales de clasificarse como uno de los mejores terceros.

    Curazao podría competir, pero enfrentarse a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador es muy complicado, aunque todos tengan fisuras. Jordania, 63 del ranking, también ve grietas en sus rivales, aunque quizá no suficientes.

    Así, aunque parece difícil igualar el récord de cuatro debutantes en octavos, es más factible que uno o incluso dos superen la fase de grupos, algo que no ocurre desde Eslovaquia en 2010 y que solo se ha dado dos veces desde 1994.