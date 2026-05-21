¿Podrá Ousmane Dembélé volver a hacerlo? La estrella del PSG quiere ganar «muchos más» Balones de Oro y sueña con triunfar en la Liga de Campeones y en el Mundial

En una entrevista con «Rothen s’enflamme» de RMC, el ídolo del PSG admitió querer seguir ganando los mayores títulos del fútbol. Ya en la cima, Dembélé busca un histórico «triple-doble» para 2026: una segunda Liga de Campeones, otra Copa del Mundo con Francia y un segundo Balón de Oro.

El Balón de Oro de 2025 admitió que, aunque prioriza el éxito colectivo, su ambición personal sigue intacta: «Cuando ganas una vez, quieres ganar muchas más, pero siempre pongo al equipo por delante», afirmó. «Lo más importante es ganar la Liga de Campeones. Además, llevo tiempo queriendo hacer un gran Mundial con Francia. Después ya veremos».