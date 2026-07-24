¿Podrá Michael Carrick lograr algo que nadie ha conseguido en el Manchester United desde Sir Alex Ferguson? Predicción sobre su permanencia en el equipo realizada por una antigua estrella de los «Red Devils», ganador de la Premier League y la Liga de Campeones

Ferguson, con 13 títulos de la máxima categoría, se retiró en 2013 tras construir una dinastía en el «Teatro de los Sueños». Pero los cimientos que parecían sólidos empezaron a resquebrajarse y surgieron temores de colapso.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag y Rubén Amorim han intentado, sin éxito, seguir su estela. Han llegado algunos títulos, pero la regularidad sigue ausente.

En la 2025-26, el portugués Amorim fue destituido a principios de año. Entonces aparecieron viejos conocidos: el interino Darren Fletcher cedió el testigo a Carrick.

En 17 partidos sumó 12 victorias y firmó un contrato de dos años. Ahora el United regresa a la Liga de Campeones y aspira al título local.