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¿Podrá José Mourinho lograr un «segundo milagro» con el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Un exjugador estrella de La Liga analiza las posibilidades de que se cierre este sorprendente fichaje
Han surgido rumores sobre una posible reunión
El regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu, donde reemplazaría al interino Álvaro Arbeloa, ha reavivado los rumores sobre un posible retorno de Ronaldo. El delantero de 41 años, que brilló a las órdenes de Mourinho entre 2010 y 2013, tiene contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudí hasta 2027. No obstante, el exinternacional español Mendieta duda de la operación por las exigencias físicas y la situación de la plantilla madridista.
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Mendieta duda de su forma física
En declaraciones a PlayUK, Mendieta dudó sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. «José Mourinho ha vuelto; el segundo milagro sería que Cristiano volviera. Pero no creo que vuelva: está feliz en Arabia Saudí y, a mi juicio, ya no tiene la regularidad que exige el Real Madrid. Mejor que se quede donde está, siga marcando goles y, si puede, baje algún récord más antes de retirarse».
El riesgo del regreso de Mourinho
Mendieta mostró preocupación por el regreso de Mourinho al Real Madrid y afirmó: «Para mí, su vuelta es una sorpresa; las segundas oportunidades son arriesgadas y, en mi experiencia, rara vez funcionan.
«Una tercera vez no me parece adecuado. Además, ya no es el mismo Mourinho de hace años. Él y el club han cambiado mucho.
«Hay mucha gente cercana al club que dice que él es la prioridad, que es la primera opción del presidente, pero, si dependiera de mí, no lo elegiría».
Además, advirtió sobre los desafíos tácticos: «Dirigir al Real Madrid es complicado para cualquier entrenador, por más prestigio que tenga. Hay dos caras de la moneda: llevan dos años sin ganar, así que el nuevo técnico debe mejorar,
Pero no hay un proyecto claro y, además, se necesita fichar en todas las líneas.
Si se les garantiza, como pidió Xabi Alonso al inicio de la temporada y no obtuvo, entonces comprendo que acepten; si no, no veo a grandes entrenadores yendo al Madrid en la situación actual».
- AFP
La misión de rescate de Mourinho espera.
El nuevo entrenador portugués llega con un ambicioso plan de reconstrucción a un club que no gana títulos nacionales desde hace dos temporadas. El Real Madrid necesita refuerzos en todas sus líneas, una exigencia que, según informes, alejó a otros técnicos de élite. Mientras Ronaldo se centra en la Liga Profesional de Arabia Saudí, Mourinho debe decidir si puede revitalizar la plantilla sin recurrir a las estrellas del pasado.