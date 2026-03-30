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Mark Doyle

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¿Podrá Italia poner fin a su sequía en el Mundial? La renovada selección italiana de Gennaro Gattuso busca acabar con sus fantasmas frente a Bosnia y Herzegovina

Analysis
World Cup
Italy
FEATURES
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
G. Gattuso
S. Tonali

Italia es una potencia del Mundial. Solo Brasil, con cinco títulos, se ha proclamado campeón en más ocasiones que los Azzurri (cuatro). Y, sin embargo, han pasado ya veinte años desde la última vez que Italia levantó el trofeo. Y lo que es peor, no se ha clasificado para las dos últimas ediciones, lo que significa que hay toda una generación que nunca ha visto a su selección jugar siquiera en un Mundial.

Uno se vería tentado a ponerse en el papel de Helen Lovejoy y exclamar: «¡¿Nadie piensa en los niños?!». Pero los jugadores ya lo están haciendo. «Sabemos perfectamente que somos responsables de todos esos niños que nos siguen y de todo el fútbol italiano», declaró el centrocampista Manuel Locatelli a RAI Sport la semana pasada. «Desde luego, no nos falta motivación».

Además, están a solo una victoria de poner fin al exilio internacional de Italia, en gran parte autoinfligido, tras la victoria de los Azzurri por 2-0 sobre Irlanda del Norte el pasado jueves en Bérgamo, que les ha llevado a la final de la repesca contra Bosnia y Herzegovina el martes.

Entonces, ¿cómo se están preparando Locatelli y compañía de cara a un partido de importancia monumental no solo para la selección nacional, sino para el calcio en general? ¿Está Italia en condiciones de poner fin a su mala racha en el Mundial? ¿O es que, en realidad, se arriesga a sufrir aún más?

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    Spalletti, el salvador...

    Por increíble que parezca, en realidad existían serias dudas sobre si Italia lograría siquiera clasificarse para la repesca. Cuando Luciano Spalletti dimitió el verano pasado, la selección nacional se encontraba sumida en el caos más absoluto.

    Se suponía que Spalletti iba a ser el salvador de los Azzurri. Había ocupado el considerable vacío dejado por Roberto Mancini tras la sensacional dimisión del ganador de la Eurocopa 2020 en agosto de 2023 y era considerado por todos como el sustituto ideal, ya que acababa de llevar al Nápoles a su primer título de la Serie A desde los tiempos de Diego Maradona.

    Sin embargo, aunque Spalletti logró estabilizar el barco lo suficiente como para asegurar una plaza en la Eurocopa 2024, el torneo fue un desastre para Italia, y en particular para el seleccionador. Puede que ya estuviera claro de antemano que la plantilla de Spalletti carecía de calidad, pero tomó varias decisiones tácticas y de alineación desconcertantes en Alemania.

    El resultado final fue la defensa del título de la Eurocopa más débil desde la de Grecia en 2008, con los Azzurri, que habían necesitado un empate en el minuto 98 contra Croacia solo para salir de la fase de grupos, cayendo eliminados tras una vergonzosa y lamentable derrota ante Suiza.

    Spalletti, por lo tanto, necesitaba un buen comienzo en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. En cambio, sufrieron un revés impactante que puso fin prematuramente a su mandato.


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    «Nuestros aficionados no se merecen esto»

    El 6 de junio del año pasado, Italia cayó derrotada por 3-0 ante Noruega en Oslo, y el marcador final, en realidad, fue demasiado generoso con los visitantes. El equipo de Spalletti estuvo absolutamente pésimo de principio a fin, careciendo por completo de calidad y carácter.

    «No tengo palabras», admitió un Gigi Donnarumma visiblemente atónito. «Lo único que puedo decir es que nuestra afición no se merece esto, y tenemos que sacar fuerzas de algún sitio, porque somos Italia y este tipo de partidos son inaceptables».

    Como era de esperar, Spalletti se mostró de acuerdo. «Tenemos que encontrar algo más», admitió. «De lo contrario, algo tiene que cambiar».

    Inevitablemente, ese algo era el entrenador, y tras la debacle de Noruega se tomó la decisión de prescindir de Spalletti, aunque solo después de permitirle seguir al mando para la victoria por 2-0 sobre Moldavia tres días después, en un intento por limitar la perturbación.

    Para entonces, sin embargo, las perspectivas de clasificación del equipo parecían sombrías, sobre todo porque había una preocupante escasez de candidatos sólidos para suceder a Spalletti al frente del equipo.


  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    La apuesta por Gattuso

    Claudio Ranieri era el favorito, pero el querido campeón de la Premier League se negó a dar marcha atrás en su decisión de asumir un cargo de asesor en el Roma, el club de su ciudad natal, tras poner fin a su carrera como entrenador al término de la temporada 2024-25, mientras que el ganador del Scudetto, Stefano Pioli, prefirió hacerse cargo de la Fiorentina.

    Como resultado, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se mostró receptiva a la idea de intentar aprovechar el espíritu de 2006 contratando a un miembro de la selección de Marcello Lippi, ganadora del Mundial. Se barajaron los nombres de Daniele De Rossi y Fabio Cannavaro, pero el presidente Gabriele Gravina optó por Gattuso, el excentrocampista con una trayectoria como entrenador llena de altibajos.

    «Tiene las cualidades, la determinación y, sobre todo, el deseo de lograr algo grande para los Azzurri y nuestro país», insistió Gravina. «La selección nacional le necesita y Gattuso respondió a la llamada de los Azzurri sin dudarlo. Respondió con el mismo entusiasmo que mostró cuando fue convocado como jugador.

    «No cometería el error de reducir su compromiso a mero entusiasmo, sin embargo. Hay mucho más que eso. Un gran espíritu de sacrificio, una profesionalidad tremenda y un nivel extraordinario de preparación. Lo que me llamó la atención desde el primer momento fue su disposición a anteponer el “nosotros” al “yo”.

    «Pero confiamos en las cualidades técnicas de Rino. Hay pruebas concretas de sus habilidades, y estoy convencido de que será un hombre de resultados. Conoce muy bien el fútbol italiano, incluida la mentalidad de los jugadores y la presión de los medios de comunicación, tras haber vivido entornos intensos como el Nápoles y el Milán. Personalmente, siempre he apreciado su trabajo con los jugadores jóvenes.

    «Inmediatamente quiso enviar mensajes muy claros, rebosantes de entusiasmo. Me dijo enseguida que nadie gana solo. Ganamos juntos, vamos al Mundial juntos».

    Eso está por ver, pero Gattuso al menos los ha colocado en una posición para clasificarse por primera vez desde 2014.

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    «Me encanta esta camiseta»

    Dado que la campaña de Italia en la fase de grupos comenzó y terminó con dos devastadoras derrotas por tres goles ante Noruega, se podría argumentar que el equipo no ha mejorado realmente bajo la dirección de Gattuso. De hecho, según ha admitido el propio entrenador, su equipo se vino abajo durante la segunda parte de la derrota por 4-1 sufrida en San Siro en noviembre, en cuanto Erling Haaland y compañía empezaron a ejercer una presión seria.

    Sin embargo, aunque aún está por ver si Italia puede competir con las mejores selecciones del fútbol internacional, sin duda se han hecho progresos desde el pasado mes de junio. Los dos partidos contra Israel lo ilustran perfectamente.

    Italia se mostró preocupantemente vulnerable y propensa a los errores en la alocada victoria por 5-4 en Debrecen, pero mucho más sólida y segura de sí misma al lograr una victoria por 3-0 en el partido de vuelta en Udine el pasado octubre.

    La diferencia más evidente entre la Italia de Gattuso y la de Spalletti es el sentido de unidad. El mediocampista clave Sandro Tonali dijo tras la victoria sobre Irlanda del Norte que los jugadores se han sentido «positivos desde que llegó el entrenador», y es fácil entender por qué. Puede que persistan las dudas sobre la perspicacia táctica de Gattuso, pero es innegable que tiene una personalidad entrañable y apasionada.

    «El entrenador siente un gran amor por la camiseta de la Azzurri», declaró el delantero estrella Moise Kean a Sky Sport Italia. «Nos anima a no rendirnos nunca».

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    Mantener la calma

    Sin embargo, está claro que Gattuso no es solo empuje y determinación. Tomó algunas decisiones muy acertadas antes y durante el partido contra los norirlandeses.

    Incluso la elección del estadio fue acertada, ya que Gattuso desempeñó un papel fundamental en la decisión de celebrar la semifinal en el New Balance Arena de Bérgamo —en lugar del mucho más grande Stadio Giuseppe Meazza de San Siro— porque, acertadamente, creía que el público no se volvería tan rápidamente contra su equipo.

    «Si hubiera habido 70 000 personas en las gradas, créeme, un buen 30 % habría empezado a abuchear en el descanso», dijo el exjugador del AC Milan, aludiendo al hecho de que el partido seguía sin goles al descanso. «Así que hicimos bien en elegir Bérgamo, porque los aficionados nos ayudaron y fueron fundamentales para no ejercer más presión sobre mis jugadores».

    Gattuso también mereció reconocimiento por mantenerse tan sereno como el público. La primera parte fue, como él mismo reconoció, «una lucha», sobre todo por la importancia del partido. Kean admitió abiertamente después que sintió el peso del Mundial sobre sus hombros hasta que sentenció la victoria con el segundo gol de la noche, mientras que Tonali reconoció que había mucha tensión dentro del equipo antes de romper el empate en el minuto 56.

    «Hubo algo de nerviosismo al comienzo de la segunda parte», declaró la estrella del Newcastle a RAI Sport, «pero tras ponernos por delante, realmente empezamos a sentirnos libres de presión gracias a nuestra mentalidad».

    Una vez más, Gattuso había sido clave en ese sentido, recordando a sus hombres durante el descanso que no había motivo para la frustración. «¿Acaso pensabais que iba a ser fácil?», preguntó durante su charla al equipo en el descanso. Gattuso también había realizado un importante ajuste táctico al indicarle a Locatelli que se adelantara en lugar de seguir tan retrasado.

    «Tenía la sensación en el campo de que podía ayudar más al equipo desde ahí», explicó el centrocampista de la Juventus en la RAI, «pero el entrenador me dijo que ocupara una posición más adelantada, y lo hicimos mejor en la segunda parte».

  • Sandro TonaliGetty

    «Con todo el corazón»

    Sin embargo, como admitió Locatelli, aún queda trabajo por hacer. «Aún no nos hemos quitado un peso de encima», afirmó el jugador de 28 años, «porque todavía nos queda por disputar la final de la repesca».

    Por el lado positivo, vencer a Gales en Cardiff habría sido un reto más difícil que superar a Bosnia y Herzegovina en Zenica, razón por la cual se vio a varios miembros de la plantilla de Gattuso celebrando el jueves el triunfo de los balcánicos en la tanda de penaltis.

    El equipo de Sergej Barbarez ocupa el puesto 66 en la clasificación mundial de la FIFA (Italia, a pesar de todos sus problemas, es 12.ª) y sigue dependiendo en gran medida de su capitán de 40 años, máximo goleador y líder histórico en partidos disputados, Edin Dzeko, para marcar goles. Sin embargo, los bosnios estuvieron a 13 minutos de asegurarse la clasificación automática antes de perder su ventaja ante Austria en su último partido de la fase de grupos, mientras que demostraron su temple tras ir por detrás tanto en el partido como en la tanda de penaltis en el Cardiff City Stadium.

    Es más, toda la presión recae sobre los Azzurri. El fútbol italiano atraviesa un mal momento. Además de que la selección nacional se ha perdido dos Mundiales por primera vez en su historia, la solidez de la liga nacional vuelve a estar en el punto de mira después de que ningún equipo de la Serie A lograra llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta temporada.

    Sin embargo, hay un optimismo cauteloso en torno a este último y crucial paso hacia una especie de redención. Tonali está demostrando por qué una gran cantidad de clubes de la Premier League quieren ficharlo este verano, el defensa del Inter Alessandro Bastoni, igualmente cotizado, regresó oportunamente de su lesión la semana pasada, y, en general, Italia cuenta con un equipo más fuerte que el de Bosnia.

    Sin embargo, también cuentan con un seleccionador que ha logrado devolver cierta confianza a los Azzurri tras las sucesivas derrotas en la repesca del Mundial.

    Sin duda contaban con mejores jugadores en las anteriores derrotas ante Suecia y Macedonia del Norte, pero, como dijo Fabio Capello a la Gazzetta dello Sport la semana pasada, esos equipos no parecían tan unidos como el grupo de Gattuso. «Contra Irlanda del Norte», dijo el icono del fútbol italiano, «vimos a un equipo que lo dio todo».

    Una demostración de esfuerzo similar es esencial en Zenica, porque no solo se enfrentan a Bosnia y Herzegovina, sino que también lucharán contra los mismos «demonios» que, según Tonali, vieron antes de la semifinal. «No digo que tuviéramos miedo», afirmó el excentrocampista del Milan, «pero, por desgracia, puede pasar que uno piense en esas derrotas pasadas».

    Sin embargo, no puede haber excusas. «No hay otra opción que ganar», afirmó Tonali. Se lo deben a sí mismos. A su entrenador. A todo el movimiento futbolístico italiano. Y, quizás lo más importante de todo, a los niños pobres que están desesperados por saber qué se siente al ver a su país competir en un Mundial.

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