¿Podrá Italia poner fin a su sequía en el Mundial? La renovada selección italiana de Gennaro Gattuso busca acabar con sus fantasmas frente a Bosnia y Herzegovina

Sin embargo, como admitió Locatelli, aún queda trabajo por hacer. «Aún no nos hemos quitado un peso de encima», afirmó el jugador de 28 años, «porque todavía nos queda por disputar la final de la repesca».

Por el lado positivo, vencer a Gales en Cardiff habría sido un reto más difícil que superar a Bosnia y Herzegovina en Zenica, razón por la cual se vio a varios miembros de la plantilla de Gattuso celebrando el jueves el triunfo de los balcánicos en la tanda de penaltis.

El equipo de Sergej Barbarez ocupa el puesto 66 en la clasificación mundial de la FIFA (Italia, a pesar de todos sus problemas, es 12.ª) y sigue dependiendo en gran medida de su capitán de 40 años, máximo goleador y líder histórico en partidos disputados, Edin Dzeko, para marcar goles. Sin embargo, los bosnios estuvieron a 13 minutos de asegurarse la clasificación automática antes de perder su ventaja ante Austria en su último partido de la fase de grupos, mientras que demostraron su temple tras ir por detrás tanto en el partido como en la tanda de penaltis en el Cardiff City Stadium.

Es más, toda la presión recae sobre los Azzurri. El fútbol italiano atraviesa un mal momento. Además de que la selección nacional se ha perdido dos Mundiales por primera vez en su historia, la solidez de la liga nacional vuelve a estar en el punto de mira después de que ningún equipo de la Serie A lograra llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta temporada.

Sin embargo, hay un optimismo cauteloso en torno a este último y crucial paso hacia una especie de redención. Tonali está demostrando por qué una gran cantidad de clubes de la Premier League quieren ficharlo este verano, el defensa del Inter Alessandro Bastoni, igualmente cotizado, regresó oportunamente de su lesión la semana pasada, y, en general, Italia cuenta con un equipo más fuerte que el de Bosnia.

Sin embargo, también cuentan con un seleccionador que ha logrado devolver cierta confianza a los Azzurri tras las sucesivas derrotas en la repesca del Mundial.

Sin duda contaban con mejores jugadores en las anteriores derrotas ante Suecia y Macedonia del Norte, pero, como dijo Fabio Capello a la Gazzetta dello Sport la semana pasada, esos equipos no parecían tan unidos como el grupo de Gattuso. «Contra Irlanda del Norte», dijo el icono del fútbol italiano, «vimos a un equipo que lo dio todo».

Una demostración de esfuerzo similar es esencial en Zenica, porque no solo se enfrentan a Bosnia y Herzegovina, sino que también lucharán contra los mismos «demonios» que, según Tonali, vieron antes de la semifinal. «No digo que tuviéramos miedo», afirmó el excentrocampista del Milan, «pero, por desgracia, puede pasar que uno piense en esas derrotas pasadas».

Sin embargo, no puede haber excusas. «No hay otra opción que ganar», afirmó Tonali. Se lo deben a sí mismos. A su entrenador. A todo el movimiento futbolístico italiano. Y, quizás lo más importante de todo, a los niños pobres que están desesperados por saber qué se siente al ver a su país competir en un Mundial.