¿Podrá Inglaterra superar la historia, la altitud y el ambiente del mítico Azteca y mantener vivo su sueño mundialista?

Inglaterra es claramente superior a la selección checa. Aunque México no pierde en el Azteca desde 2013, solo enfrentó a un equipo del top 10: Portugal, en marzo de este año. Aun así, Tuchel muestra, con razón, cautela ante el obstáculo que se interpone entre los Tres Leones y los cuartos de final.
Ecuador llegó el martes al Azteca confiado tras vencer a Alemania y sin temor a la altitud, pues juega eliminatorias en Quito desde hace años; aun así, no pudo contrarrestar el respaldo de la afición local.
«Todo el estadio les apoya», explicó el centrocampista ecuatoriano John Yeboah, «y creo que eso les da un gran impulso».
La relación entre el equipo y la afición ha resultado beneficiosa para ambos. Con cuatro triunfos seguidos en el Mundial, México ha ayudado a unir a un país que, hace menos de un mes, vivía agitado.
«En las últimas semanas hay mucha alegría, también interna», afirmó Aguirre antes del cuarto partido en un estadio que llena de confianza a sus jugadores. «Se nota en el entrenamiento: se toman las cosas en serio y, a la hora de hacer ajustes, son disciplinados.
Siento que he tenido altibajos con la selección, pero ahora estamos en un buen momento». A decir verdad, México no podría estar en un lugar mejor para enfrentarse a Inglaterra en el Mundial que su querido Azteca.