Getty
Traducido por
¿Podrá el Nottingham Forest retener a Murillo durante 10 años? La leyenda de los Reds, Des Walker, explica por qué el «tranquilo» defensa central brasileño no tiene motivos para marcharse del City Ground
¿Podría Murillo ser el primer defensa en alcanzar los 100 millones de libras?
Murillo llegó a Inglaterra en verano de 2023 y le quedan cuatro años de contrato. Rápidamente se convirtió en ídolo de la afición por su juego enigmático y espectacular, muy por encima del simple «cabezar y chutar».
Se siente a gusto en su entorno y no ha mostrado intención de marcharse. Sin embargo, se especula con que, en algún momento, ofertas millonarias pongan a prueba la determinación del Forest.
Algunos incluso aseguran que este temperamental jugador de 24 años podría ser el primero de su posición en alcanzar los 100 millones de libras (134 millones de dólares). Por ahora, el Forest disfruta de tener a Murillo en sus filas.
- Getty
Una leyenda de los Reds da su opinión sobre Murillo
El exdefensa de los Reds Walker, en declaraciones a GOAL por cortesía de talkSPORT Bet Online Slots, afirmó sobre Murillo: «Tiene gran talento. Ante todo, creo que, como defensa, lo único que importa es defender. Debe asimilar que su labor es mantener la portería a cero.
«Pero tiene gran habilidad y visión de juego. A veces debería ser más proactivo en defensa; a menudo no se coloca para aprovechar su velocidad y lectura del partido.
Es brasileño, algo relajado y tranquilo, y eso a veces le pasa factura. Aun así, cada partido es un aprendizaje y, con su talento, puede llegar muy lejos».
Por qué Murillo no tiene por qué marcharse del City Ground
Al ser preguntado sobre los retos de retener a Murillo en el City Ground, Walker añadió: «El fútbol está en una etapa en la que, si llega una gran oferta, te traspasan. Y el Forest lo hará.
Pero quieren la mejor oferta posible porque lo consideran un futbolista de primer nivel. Y lo es. ¿Cómo lo sustituirías? No se encuentra a alguien así todos los días. Por eso, tras la marcha de [Elliot] Anderson, creo que lo mantendrán en el equipo todo el tiempo que puedan. Y, a veces, después de unos años, todo el mundo quiere marcharse.
Entiendo la ambición, pero para mí el Forest es tan grande como cualquier otro club del país. La ambición no es marcharse, sino hacer de tu equipo el mejor. Si Murillo siente eso, construiremos el equipo a su alrededor y el Nottingham Forest será el mejor.
«No siempre se trata de irse al siguiente club. Claro, el Forest debe pagarle de forma justa, y estoy seguro de que lo hará. Me gustaría verlo allí durante diez años y ver hasta dónde puede llegar el club. Eso es lo especial para los aficionados, para la ciudad y para todos».
- Getty
El Nottingham Forest se prepara para un futuro prometedor
Murillo ya ha jugado 113 partidos con el Forest, se ha consolidado en la Premier League y ha llegado a las semifinales de la FA Cup y la Europa League. Ha formado una sólida pareja con el serbio Nikola Milenkovic en el centro de la defensa.
Con Oliver Glasner al mando en el City Ground, la meta tras la salida de Anderson al Manchester City es conservar a los jugadores clave y construir un futuro prometedor.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias