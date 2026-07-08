Murillo llegó a Inglaterra en verano de 2023 y le quedan cuatro años de contrato. Rápidamente se convirtió en ídolo de la afición por su juego enigmático y espectacular, muy por encima del simple «cabezar y chutar».

Se siente a gusto en su entorno y no ha mostrado intención de marcharse. Sin embargo, se especula con que, en algún momento, ofertas millonarias pongan a prueba la determinación del Forest.

Algunos incluso aseguran que este temperamental jugador de 24 años podría ser el primero de su posición en alcanzar los 100 millones de libras (134 millones de dólares). Por ahora, el Forest disfruta de tener a Murillo en sus filas.