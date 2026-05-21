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Brian Gutierrez, Mexico training Getty

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¿Podrá Brian Gutiérrez, antigua promesa de la selección estadounidense, marcar la diferencia para México? Cinco claves de cara al primer amistoso de preparación de El Tri contra Ghana

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Javier Aguirre Onaindía
E. Alvarez
G. Mora
B. Gutierrez
A. Gonzalez

El creciente papel de Brian Gutiérrez, la titularidad de Raúl Rangel y la forma física de Edson Álvarez son clave para el México vs. Ghana de este viernes en Puebla. GOAL analiza cinco aspectos esenciales del primer amistoso de El Tri antes del Mundial.

Puebla ya vivió la cuenta atrás para un Mundial.

El Estadio Cuauhtémoc, sede en 1970 y 1986, vuelve a la escena mundialista 40 años después. Este viernes, en la recta final hacia 2026, México enfrenta a Ghana en su primer amistoso premundialista.

El viernes México enfrentará a Ghana en su primer amistoso desde que Javier Aguirre iniciara una concentración anticipada que refleja la urgencia del equipo. No será la plantilla completa: varios europeos aún se incorporan y otros siguen con calendarios modificados. Sin embargo, el rompecabezas se va armando: Mateo Chávez, Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Julián Araujo, César Montes, Luis Chávez y Edson Álvarez ya se unieron, dando a Aguirre más opciones antes de las decisiones finales.

El microciclo se realiza en Puebla, lo suficientemente cerca del Azteca para mantener la presión del debut y, a la vez, lo bastante lejos para permitir un respiro emocional. En los próximos días la ciudad también recibirá a España, convirtiendo a Cuauhtémoc en parada clave antes del torneo.

El Tri no ha perdido en 2026 tras cinco amistosos; las victorias ante Portugal y Bélgica reforzaron la confianza de Aguirre en la forma del equipo.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo ante Ghana en Puebla.

  • Raul RANGEL-mexico-20250607(C)Getty Images

    ¿Está Raúl Rangel preparado para ser el número uno?

    Los últimos indicios apuntan a que Raúl Rangel será titular contra Ghana. Si se confirma, reforzaría la idea de que el portero de las Chivas será el elegido por México para el debut mundialista.

    Sin embargo, la llegada de Ochoa mantiene vivo el debate. Si Ochoa es titular en alguno de los últimos amistosos, la pugna se reavivará. Si Rangel juega todos, quedará poco lugar a dudas: el puesto será suyo.

    Ochoa, por su parte, no ha llegado como figura protocolaria. Lo dejó claro al hablar de la recta final con México.

    «Estoy en la recta final y, claro, lucho por un lugar; todos queremos estar en el once el 11 de junio», afirmó. «Si me toca jugar, estaré al 100 %. Si no, igual. Así debemos estar todos. Estoy emocionado y lo disfruto».

    Esa es la tensión en la portería mexicana. Rangel encarna la decisión presente y el futuro; Ochoa, la historia y una última oportunidad mundialista. El partido contra Ghana no cerró el debate, pero aclaró las intenciones de Aguirre.

    • Anuncios
  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USAAFP

    ¿Podrán Brian Gutiérrez y Gilberto Mora aportar a México la creatividad que tanto necesita?

    Gutiérrez ya ha jugado 292 minutos con México tras pasar de la selección estadounidense a El Tri. En este breve lapso se ha convertido en una pieza ofensiva clave para 2026.

    Ahora llega la siguiente etapa: ver cómo se compenetra con Mora.

    Mora podría debutar con México en los próximos encuentros y, de inmediato, se ha generado expectativa por ver su conexión con Gutiérrez. El Tri suele faltarle claridad creativa en el último tercio. 

    Los próximos días dirán si ambos pueden compartir once. Ya conocemos a Gutiérrez: explosivo y con un disparo letal. Si Mora aporta calma en la posesión y conecta con los delanteros, los aficionados hablarán. 

  • Puebla v Chivas - Playoff Torneo Apertura 2022 Liga MXGetty Images Sport

    ¿Podrá Puebla dar a El Tri el respiro emocional que necesita?

    Aunque la distancia entre Ciudad de México y Puebla no es grande, este partido parece alejado de los momentos incómodos que México ha vivido en casa.

    Los últimos duelos en el Azteca y el Corona han sido tensos: el 0-0 ante Portugal en marzo generó abucheos y cánticos contra Rangel, el propio portero mexicano. Ese es el ambiente que Aguirre quiere evitar a semanas del debut mundialista.

    Puebla ofrece la oportunidad de recuperar esa conexión. México necesita que la afición empuje, no castigue; que “Cielito Lindo” suene natural y recuerde a los jugadores el orgullo que Aguirre busca restaurar.

    Los duelos en Puebla y Toluca, previos al debut del 11 de junio ante Sudáfrica, se tratan como una extensión del propio Mundial. Aguirre debe demostrar que la concentración anticipada ha valido la pena y los jugadores han de mostrar en la cancha que esos días extra de trabajo rendirán frutos en la fecha clave.

  • Edson Alvarez MexicoGetty Images

    Si Edson Álvarez juega, ¿en qué posición lo alineará Aguirre?

    Álvarez se unió a la concentración de México tras terminar su cesión en el Fenerbaçe. Es uno de los capitanes, así que su presencia es clave. Sin embargo, su estado de forma preocupa a Aguirre.

    Tras una exitosa operación de tobillo en febrero y un final complicado en Turquía, necesita minutos. Pedirle que recupere su mejor nivel antes del 11 de junio parece complicado. Esto pone a Aguirre ante una decisión táctica: ¿mantenerlo como mediocampista defensivo o usarlo como opción en el centro de la defensa?

    Las actuaciones de Erik Lira en los amistosos de marzo fueron de las mejores del plantel. Ante rivales que ceden la iniciativa y la posesión, Lira parece la opción más clara en el medio. Contra equipos que alejan el balón o imponen duelos, el pedigree defensivo de Álvarez resulta más necesario.

    Por eso el amistoso contra Puebla es clave: si juega, se evaluará no solo su estado físico, sino si puede seguir siendo el director en la medular o si ya es mejor incorporarlo a la zaga junto a Johan Vázquez y Montes.

  • FBL-MEX-TRAININGAFP

    ¿Podrá Armando «La Hormiga» González ganarse un puesto en el once inicial?

    Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Julián Quiñones aún no se han incorporado a la concentración, por lo que González y Guillermo Martínez son los únicos delanteros disponibles de México para el partido contra Ghana.

    González, quien marcó 24 goles con Chivas en la temporada 2025-26, probablemente sea titular en Puebla. Ya es uno de los jóvenes a seguir en la lista final de Aguirre, pero ahora debe demostrar que puede ser más que una promesa.

    Ante Portugal en el Azteca tuvo el gol de la victoria. Esos momentos importan: un remate puede ganarse la confianza del cuerpo técnico.

    Cada minuto hasta el debut será clave. También se pregunta si se quedará en la Liga MX o si ya se vislumbra un traspaso a Europa. Los goles en estos amistosos, y quizá en el Mundial, podrían definir su futuro.

    Por ahora, Ghana no es solo otra prueba; para “La Hormiga” es la ocasión de poner a Aguirre en un buen aprieto.


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