¿Podrá Brian Gutiérrez, antigua promesa de la selección estadounidense, marcar la diferencia para México? Cinco claves de cara al primer amistoso de preparación de El Tri contra Ghana

Puebla ya vivió la cuenta atrás para un Mundial.

El Estadio Cuauhtémoc, sede en 1970 y 1986, vuelve a la escena mundialista 40 años después. Este viernes, en la recta final hacia 2026, México enfrenta a Ghana en su primer amistoso premundialista.

El viernes México enfrentará a Ghana en su primer amistoso desde que Javier Aguirre iniciara una concentración anticipada que refleja la urgencia del equipo. No será la plantilla completa: varios europeos aún se incorporan y otros siguen con calendarios modificados. Sin embargo, el rompecabezas se va armando: Mateo Chávez, Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Julián Araujo, César Montes, Luis Chávez y Edson Álvarez ya se unieron, dando a Aguirre más opciones antes de las decisiones finales.

El microciclo se realiza en Puebla, lo suficientemente cerca del Azteca para mantener la presión del debut y, a la vez, lo bastante lejos para permitir un respiro emocional. En los próximos días la ciudad también recibirá a España, convirtiendo a Cuauhtémoc en parada clave antes del torneo.

El Tri no ha perdido en 2026 tras cinco amistosos; las victorias ante Portugal y Bélgica reforzaron la confianza de Aguirre en la forma del equipo.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo ante Ghana en Puebla.