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¡Poder perico! Roberto, listo para vengarse de Inglaterra tras esperar la llamada soñada de España
Roberto Fernández celebra su primera convocatoria con España
El delantero del Espanyol Roberto Fernandez atendió a los medios por primera vez como internacional absoluto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El atacante, de 24 años, recibió su primera convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para los próximos partidos de España en la UEFA Nations League.
Tras pasar por un periodo complicado en el Braga portugués antes de relanzar su carrera en el Espanyol, Fernandez describió su llegada a la selección como un sueño hecho realidad.
Admitió que vio el vídeo oficial de la convocatoria junto a su familia hasta que su nombre apareció al final.
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Una delantera revela el consejo de De la Fuente y la calidez del vestuario
En declaraciones a la prensa, Fernandez detalló sus conversaciones iniciales con De la Fuente al llegar a la concentración. El seleccionador le indicó al delantero que mantuviera el nivel que le valió la convocatoria mientras aprendía de sus nuevos compañeros de selección.
Fernandez elogió el ambiente acogedor de la plantilla y destacó la intensidad de Marc Cucurella y la calidad técnica de Pedri durante los ejercicios de entrenamiento.
«Básicamente, me dijo que simplemente fuera yo mismo», afirmó Fernandez. «Que siguiera haciendo todo como lo he estado haciendo al comienzo de esta temporada. Que lo disfrutara y que aprendiera. El grupo es espectacular».
El delantero atribuye el giro del Espanyol y busca la redención con Inglaterra
Fernandez expresó su profundo agradecimiento al Espanyol por depositar una confianza total en sus capacidades tras su cesión y su posterior traspaso definitivo. Señaló que enfrentarse a Inglaterra le trajo recuerdos de una amarga derrota con la sub-21, lo que le brinda una oportunidad de redención personal.
El delantero subrayó que jugar con regularidad en LaLiga aceleró su madurez táctica en las últimas temporadas.
«Es un honor representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza que necesitaba cuando estaba pasando un momento difícil en Braga», añadió Fernandez. «Mi objetivo era venir a la selección».
- AFP
Las campeonas del mundo se preparan para el estreno en la Nations League en Wembley
España se prepara para volver a la competición con un partido ante Inglaterra en el estadio de Wembley, en Londres, el 26 de septiembre. El equipo de De la Fuente recibirá después a Croacia en Sevilla el 29 de septiembre antes de enfrentarse a la República Checa en Oviedo el 2 de octubre.
Fernandez está listo para debutar con la absoluta y contribuir al intento de España de meterse en la Final Four de la Nations League.
Las campeonas del mundo aspiran a arrancar su nueva campaña con una gran actuación a domicilio.
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