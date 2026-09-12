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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«¡Podemos ser muy difíciles de ganar!»: Álvaro Arbeloa elogia la reacción del Fulham en Anfield y habla sobre su regreso «especial» al Liverpool

Álvaro Arbeloa
Fulham
Liverpool
Liverpool vs Fulham
Premier League

Álvaro Arbeloa celebró un trabajado regreso a Anfield, ya que el Fulham arrancó un frustrante empate sin goles ante el Liverpool, lo que supuso un muy necesario impulso moral para el Fulham. El exdefensa del Liverpool vio cómo su equipo ejecutó un plan de partido disciplinado para frenar a un ataque repleto de estrellas del Liverpool, que no logró encontrar su ritmo durante toda la tarde.

  • Arbeloa encuentra su solidez defensiva

    Arbeloa se mostró satisfecho en la banda mientras veía a su equipo firmar una actuación sólida para sumar un punto ante su antiguo club, su primer punto de la temporada tras comenzar con tres derrotas consecutivas contra Chelsea, Sunderland y Crystal Palace. Después de haber sufrido en esas primeras semanas de la campaña, el Fulham mostró un renovado sentido de la organización defensiva para frustrar al equipo de Andoni Iraola.

    Hablando después del empate, Arbeloa expresó su orgullo por la disciplina táctica mostrada por sus jugadores. «Estoy contento por el punto, pero también por el rendimiento de mis jugadores, en este estadio contra un equipo muy grande; estamos contentos», dijo Arbeloa a BBC Match of the Day. «Después del partido contra el Crystal Palace, mis jugadores se dieron cuenta de dónde estaba el problema y lo solucionamos. Hoy estuvimos más equilibrados y jugamos realmente, realmente bien, y controlamos los contraataques del Liverpool».

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    La disciplina táctica da sus frutos

    El resultado deja a Iraola con solo una victoria nacional desde que sustituyó a Arne Slot en verano, un triunfo por 2-0 sobre el recién ascendido Ipswich Town, además de tres empates en liga. Lo crucial es que el empate también supuso el cuarto empate consecutivo del Liverpool en casa en la Premier League, una pésima racha que el club no había sufrido en 15 años.

    Arbeloa destacó la progresión constante que ha visto en el grupo pese a la falta de resultados positivos antes del viaje a Merseyside. «Jugamos bien contra el Chelsea y el Crystal Palace y perdimos, pero hicimos muchas cosas bien y tenemos que seguir haciendo bien estas cosas», explicó. «Hoy, contra un equipo realmente bueno, mejoramos y hemos trabajado muy duro esta semana. Sé que es realmente difícil cuando no ganas partidos decirles a los aficionados que estamos haciendo las cosas bien y que merecemos más. Podemos ser un equipo muy difícil de vencer».

  • Un regreso especial a Anfield

    Para Arbeloa, la tarde fue algo más que la batalla táctica; supuso regresar al estadio donde pasó dos años y medio como un lateral fiable durante la etapa de Rafa Benítez. La calurosa acogida de la afición local no pasó desapercibida para el técnico del Fulham, que admitió que el vínculo emocional con el club sigue siendo fuerte.

    "Estoy feliz de volver a Anfield, un estadio muy especial para mí con esta afición", concluyó Arbeloa. "Era mi primera vez aquí desde que dejé el club y espero volver otra vez".

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    Pensando en el West Ham y el Manchester United

    Arbeloa esperará que este punto tan trabajado aporte el impulso que necesita su equipo para poner en marcha su campaña y lograr su primera victoria de la temporada. El próximo reto del Fulham es un duelo de alto perfil en casa contra el Manchester United el domingo, aunque antes deberá afrontar una crucial eliminatoria de tercera ronda de la Carabao Cup a domicilio ante el West Ham el martes.

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