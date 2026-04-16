«¡Podemos ganar a CUALQUIERA!» - Harry Kane avisa al PSG antes de las semifinales de la Liga de Campeones

Harry Kane advirtió al París Saint-Germain, su rival en semifinales de la Liga de Campeones, que el Bayern de Múnich llega en su mejor momento. Tras vencer 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena y avanzar con un global de 6-4, el delantero afirmó que el equipo de Vincent Kompany no teme a nadie entre los cuatro finalistas.

Tras el pitido final, Kane subrayó la alta moral del vestuario: «Ganar al Madrid en la fase final de la Champions da mucha confianza. Llevamos todo el año hablando de llegar lejos; ahora es el momento de seguir adelante». Creemos que podemos ganar a cualquiera cuando estamos a nuestro máximo nivel y lo necesitaremos en la siguiente ronda porque el PSG es uno de los mejores equipos de Europa».