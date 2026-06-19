En el minuto 51, con Canadá ya ganando 6-0, Kone chocó con Assim Madibo cerca de la línea lateral. El jugador de Katari golpeó a su rival en la pantorrilla, fracturándole tibia y peroné, según los primeros diagnósticos.
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«Podemos discutirlo»: un experto en arbitraje analiza una terrible lesión con una exestrella de la DFB y elogia a la árbitra Penso por «la mejor actuación del Mundial, con diferencia»
El árbitro Cristian Garay mostró primero amarilla a Madibo, pero tras revisar el VAR —cuyas imágenes no se mostraron por televisión—, le mostró la roja.
La entrada no pareció excesivamente violenta; buscaba claramente el balón. Sin embargo, el árbitro, tras consultar con el VAR, mostró la roja. El experto en arbitraje Patrik Ittrich defendió la decisión en MagentaTV: «Según cómo se desarrolló la jugada y cómo la percibió el árbitro, es tarjeta amarilla. Así lo parecía. Sin embargo, la lesión fue tan grave que desde el VAR le informaron: “Lesión grave”. Entonces mostró la roja».
Que Garay no revisara la jugada en la pantalla ni anunciara nada en el estadio fue, según Ittrich, una decisión correcta dada la situación: «Ni siquiera salió al exterior. No hubo revisión en el terreno de juego ni anuncio alguno. A nadie le importaba su explicación. Transformó la amarilla en roja sin salir, y ya está. Creo que también está bien, porque un pequeño contacto puede provocar grandes problemas».
¿No se ha sacado tarjeta roja tras una lesión espantosa? «Estamos en el deporte»
Su colega experto, Jonas Hofmann, criticó la decisión arbitral y opinó que el juez podría haber actuado con más tacto: «No fue una falta grave», afirmó el exinternacional. «En el deporte pasan estas cosas, pero no se puede castigar a alguien por algo que no quiso hacer».
«No vi intención de hacer una falta grave. Es una lástima para el jugador lesionado, pero hay que separar la acción de la intención: no fue a propósito», añadió.
«Podemos discutirlo», respondió Ittrich, quien defendió que las consecuencias de una falta deben considerarse. «A veces una falta leve, sin intención, puede tener un gran impacto y provocar una lesión grave. Por eso se decidió mostrar la tarjeta roja».
Aun así, los árbitros deben valorar cada acción y no aplicar reglas fijas sin tener en cuenta el contexto. «Si es una falta muy leve, el jugador se dobló y luego pasó algo, no se puede decir: “El jugador no lo hizo a propósito”. Quizá tocó el balón y aun así ocurrió lo peor».
Ittrich elogia a la árbitra: «La mejor actuación hasta ahora en este Mundial»
El exárbitro de la Bundesliga elogió a Tori Penso, quien dirigió el partido anterior entre República Checa y Sudáfrica y se convirtió en la primera mujer en arbitrar un encuentro de este Mundial. «Ha sido, con diferencia, la mejor actuación arbitral hasta ahora», afirmó Ittrich.
Para él, a la hora de elegir árbitros debe primar el rendimiento, no el género. «Ya no quiero mencionar que es una mujer la que arbitra. Estoy harto de eso, es irrelevante. Lo que cuenta es la calidad. Me da igual si es una mujer o un hombre quien arbitra».