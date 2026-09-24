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«¡Pocos juegan como yo!» - Lamine Yamal lanza una atrevida candidatura al Balón de Oro mientras la estrella del Barcelona apunta al gran premio en Londres
Yamal subraya su valor único como espectáculo
Mientras el parón internacional acapara el protagonismo, el debate sobre quién será el próximo ganador del Balón de Oro ha alcanzado un punto álgido. Yamal se ha consolidado como uno de los grandes favoritos al premio tras una temporada extraordinaria, en la que conquistó tanto LaLiga como la Supercopa de España con su club antes de levantar la Copa del Mundo con España.
El joven atacante está convencido de que su perfil específico es una rareza en el fútbol moderno. Al reflexionar sobre su identidad como futbolista durante una entrevista con TVE, Yamal dijo: «Tanto por mi forma de jugar como por quién soy. Ahora mismo, en el fútbol europeo, porque Messi siempre estará ahí y la gente disfrutará de él, hay pocos jugadores que jueguen como yo, que aporten ese tipo de disfrute, y yo lo siento así. Ese es mi objetivo. Neymar fue mi referente por esa razón. El Balón de Oro va de eso: de ser el mejor jugador, el que más disfrutas viendo, y de estar un paso por encima del resto. Eso es lo que me diferencia».
- Getty Images Sport
Cifras asombrosas y ambición sin filtros
La candidatura de Yamal al mayor premio individual del fútbol está respaldada por unas cifras asombrosas sobre el terreno de juego. El joven prodigio firmó una campaña sensacional la pasada temporada, con 24 goles y 18 asistencias con el Barcelona. Además, ha trasladado sin problemas ese explosivo estado de forma a la presente temporada, contribuyendo directamente en 14 goles, con ocho tantos y seis asistencias, en solo ocho apariciones entre todas las competiciones.
Yamal también se pronunció sobre el creciente escrutinio al que tanto él como Kylian Mbappe se han visto sometidos por declarar abiertamente su ambición de ganar el premio. Sin inmutarse ante la reacción, el adolescente se mantuvo firme en sus palabras: «Si Mbappe y yo no habláramos, la gente se preguntaría por qué no lo hacíamos. Nos piden que seamos sinceros, pero cuando lo somos, se nos critica. Dije claramente lo que pensaba y no me arrepiento de haberlo hecho».
Última oportunidad para impresionar en Wembley
El momento de los próximos partidos es crucial, ya que el plazo de votación para el premio se cerrará el lunes 28 de septiembre. Esto deja a Yamal con un último gran escaparate para influir en el jurado: un espectacular duelo de la Nations League contra Inglaterra en el estadio de Wembley este sábado por la tarde.
Aunque los criterios oficiales del Balón de Oro suelen abarcar las actuaciones hasta el final del Mundial, la realidad del proceso de votación suele apoyarse en gran medida en las impresiones más recientes que hayan dejado los candidatos en los escenarios más importantes. Yamal sabe que una actuación decisiva en Londres podría ser el factor determinante para quienes aún no se han decidido.
- AFP
Un consenso de apoyo al adolescente
Los elogios que ha recibido Yamal no son simples gestos de cortesía; reflejan una auténtica admiración por lo que está logrando a una edad tan temprana. El extremo del Barcelona Anthony Gordon comentó recientemente lo absurdo de los registros de Yamal, señalando que lo que hace con 19 años es sencillamente «una locura». Este nivel de respeto por parte de compañeros de alto perfil pone de relieve el impacto que ha tenido en el panorama europeo. Ha pasado de ser un talento prometedor a convertirse en un auténtico líder tanto para su club como para su selección, asumiendo la responsabilidad que conlleva el icónico dorsal número 10.
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