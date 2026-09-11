Los problemas de salud de Musiala se hicieron públicos después de que se desplomara durante los amistosos de pretemporada contra el RB Leipzig y el Heidenheim. A pesar del impacto del diagnóstico, el club y el entrenador Vincent Kompany se han mantenido firmes en su apoyo.

Kompany deshizo en elogios hacia la resiliencia del centrocampista y dijo a DAZN: "Todo el mundo estaba feliz por él: 75.000 personas en el estadio y la gente delante de sus televisores. Sabíamos que su momento llegaría. Marcó un gol realmente importante.

"Es genial para Jamal. Ojalá que ahora el foco esté solo en sus actuaciones. Sabe cómo manejar el otro tema y seguirá recibiendo todo nuestro apoyo".

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, también compartió su alegría al ver a su compañero de vuelta en acción y entre los goleadores. Kane, que dio la asistencia del primer gol, dijo a Prime Video: "Muy feliz por él. Lo pasó mal, especialmente al principio de la pretemporada, al inicio de la temporada, así que es bueno verle sonreír.

"Es la presión que se le ha quitado de encima, y ahora parece estar realmente bien. Está entrenando realmente bien.

"Se puede ver el hambre, se puede ver la agudeza en los entrenamientos y lo llevó al partido, e incluso antes de marcar se le veía realmente afilado en el último tercio y luego, obviamente, una gran definición y debería estar realmente orgulloso de sí mismo".