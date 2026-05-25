Pocas apariciones en su cesión a la Bundesliga: el joven centrocampista volverá al FC Bayern Múnich

A diferencia de lo ocurrido con Noel Aseko, el equipo de Múnich no ejerció ese derecho con Chávez. Pese a ser internacional peruano, apenas sumó minutos en la lucha por evitar el descenso.

Ni siquiera con el cambio de entrenador y la llegada de René Wagner obtuvo más oportunidades. En total jugó siete partidos con el Colonia, aunque solo sumó 96 minutos. Su aparición más larga (28 minutos) llegó en la jornada 32, empate 2-2 ante Union Berlin, y fue también su despedida.

Debutó en la Bundesliga con el campeón récord alemán: en enero Vincent Kompany le concedió dos breves apariciones, sumando doce minutos, ante el VfL Wolfsburgo y el FC Augsburgo.

De momento, el zurdo aún espera su primer gol en la máxima categoría alemana. Su contrato dura hasta 2027.