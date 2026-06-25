Según el periódico italiano Il Tirreno, el AC Florencia considera fichar al delantero del West Ham United.
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¿Poca plata por un delantero de la selección alemana? Un club tradicional podría fichar a Niclas Füllkrug
Según el informe, Füllkrug podría fichar por el equipo que terminó 15.º en la última Serie A si el delantero Roberto Piccoli deja la Fiorentina este verano. El jugador de 25 años llegó hace un año por 25 millones de euros, pero no ha cumplido las expectativas.
Füllkrug, de 33 años y con contrato hasta 2028, saldría casi seguro del West Ham tras el descenso a la Championship. El club londinense pagó 27 millones al Borussia Dortmund en 2024 y ahora buscaría recuperar unos tres millones.
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Niclas Füllkrug: ¿Se ha interesado también el Werder Bremen?
Tras año y medio de bajo rendimiento y lesiones, Füllkrug fue cedido al AC Milan a principios de año. El exjugador del Werder Bremen apenas marcó un gol en 20 partidos, por lo que el club italiano no ejerció la opción de compra.
Estos números le cerraron las puertas de la selección alemana para el Mundial 2026, pues Julian Nagelsmann prefirió dejar al delantero en casa.
Recientemente se le vinculó con el FC Venecia, recién ascendido a la Serie A, y también con su exequipo, el Werder Bremen.