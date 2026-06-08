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PlayStation y Karim Benzema: Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona y de España, explica por qué lleva una venda en la mano
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El incidente de la PlayStation y el homenaje a Benzema
Yamal se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del fútbol mundial, pero muchos aficionados se han preguntado por qué sigue saltando al campo con un grueso vendaje en la mano. En una entrevista en su canal de YouTube, el canterano de La Masía explicó que el vendaje se debe a que, mientras jugaba a videojuegos, golpeó la tele y se hinchó los dedos.
«Me la vendé porque, mientras jugaba a la PlayStation, golpeé la tele y me machaqué los dedos; se me hincharon mucho», admitió Yamal. Luego, contó que, tras bajar la hinchazón, mantuvo el vendaje en homenaje al exdelantero del Real Madrid Karim Benzema. «A partir de ahí, me los vendé, y la venda me sentaba muy bien, como si fuera Karim Benzema. Hicimos la broma de las KB9 y simplemente me lo dejé puesto, y creo que queda genial, así que me lo voy a dejar».
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Las promesas del Mundial y el impulso al estado físico
España se prepara para el Mundial 2026 en Norteamérica y Yamal, recién nombrado Mejor Jugador de La Liga, ha prometido algo curioso a los aficionados. «Si ganamos, me dejaré barba y bigote tres semanas y sortearé 100 relojes», anunció el reciente Jugador de la Temporada de La Liga.
A pesar de las recientes preocupaciones sobre su estado físico, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha dado buenas noticias a los aficionados españoles. El entrenador confirmó que la estrella del Barcelona y Nico Williams estarán en forma a tiempo para el inicio de la competición. Esta confirmación supone un gran alivio, ya que garantiza que los talentos ofensivos más electrizantes de España estarán listos para su primer partido contra Cabo Verde.
La honestidad del Balón de Oro y el respeto hacia Dembélé
A pesar de su meteórico ascenso, Yamal mostró gran madurez al hablar de su segundo puesto en el Balón de Oro de 2025. Aunque muchos creían que merecía el primer lugar, admitió que perder ante su excompañero del Barcelona, Ousmane Dembélé, fue una bendición para su crecimiento personal.
«Ese día creí que lo ganaría, pero que lo obtuviera Dembélé resultó fantástico: me hizo madurar y entender que aún no era mi momento», admitió.
Además, reconoció que sigue teniendo una excelente relación con el francés y declaró: «Me llevo muy bien con Dembélé; he hablado, salido y pasado mucho tiempo con él. Hablé con él hace solo unos días y me preguntó cómo estaba. Me ayudó a crecer como persona y a levantarme en un momento difícil. He madurado mucho desde entonces y he cambiado muchas cosas en mi vida. Me alegré mucho por Ousmane. Estuvimos juntos en la entrega de premios de Dubái; se nota que nos llevamos muy bien y hablamos de vez en cuando. Ya veremos si este es mi año».
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Estrellas infravaloradas y gustos culturales
Cuando la charla derivó hacia sus compañeros, Yamal destacó a tres jugadores que, en su opinión, no reciben el reconocimiento que merecen: Gerard Martín, Fabián Ruiz y Mikel Merino.
El joven de 18 años, fan de la arquitectura local y la comida rápida, admitió que le entusiasma quedarse en Estados Unidos durante el Mundial: «Despertarse por la mañana y ver un montón de edificios altos debe de ser genial», bromeó, aunque la selección española se mantiene aislada en una tranquila concentración lejos del bullicio urbano.