Playoff del Mundial, Italia se impone 2-0 en Tiflis contra Bielorrusia: deciden Piemonte y Polli

«Es la victoria que queríamos, que habíamos buscado y que nos hace mirar con grandísimo optimismo al próximo partido», estas fueron las palabras de Soncin. «Hemos creado, jugado en su campo y evitado todas sus transiciones, aunque sin duda podemos ser más incisivas en la fase final». La próxima cita será dentro de cuatro días en el Franchi, un estadio que evoca recuerdos preciosos. Allí Italia celebró de hecho el pase al Mundial de 2019 y a la Eurocopa de 2022: esta vez estará en juego el acceso a la segunda y decisiva ronda del play-off de comienzos de diciembre contra Serbia o Finlandia (las escandinavas se impusieron por 3-1 ante su afición), el último obstáculo en la carrera hacia Brasil 2027.