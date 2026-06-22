Platini: «¿Maradona era mejor que yo? Practicaba dos deportes, el fútbol y el baloncesto...»

Michel Platini, en Italia para la 21.ª Copa de Golf de la Fundación Vialli y Mauro, habla de la Juventus y de más.





Sobre la Juventus afirma:«Mientras yo viva, que nadie la toque… el club es la familia Agnelli», informa Gazzetta.it. «¿Mi regreso? Ya lo dejé claro: no lo pienso, no lo aspiro; a mis setenta años aún tengo proyectos, pero basta de cargos institucionales en un club. Recuerdo el cariño de la afición, el grupo que éramos, el Abogado… Si hubiéramos ganado a la Fiorentina, ahora hablaríamos de una temporada positiva. El fútbol tiene ciclos; pronto empezará una nueva historia bianconera».





Y añade: «¿Le daría más tiempo a alguien como David? Para un centrocampista la adaptación es más fácil: toca muchos balones; en ataque, depende del equipo. ¿Mi llegada? Aquel grupo quería mucho a Liam Brady, pero nunca me hicieron sentir que lo reemplazaba. ¿Volver a la Juve? No. ¿Al fútbol? Sí, pero de otra forma».







