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¡Plantón a Mikel Arteta! Gabriel Martinelli lanza un dardo al técnico del Arsenal en un emotivo mensaje de despedida tras su traspaso récord de 60 millones de libras al Al-Hilal
La salida récord sigue a una repentina ruptura con Arteta
Martinelli ha puesto oficialmente fin a su etapa de siete años en el Emirates Stadium al fichar por el Al-Hilal, de la Saudi Pro League, en una venta récord para el club de 60 millones de libras para el Arsenal. El jugador de 25 años fue presentado por el club de Riad el jueves, después de completar el reconocimiento médico en Oriente Próximo a principios de semana.
La salida del brasileño llega tras un rápido deterioro de su relación con Arteta. A pesar de ayudar al Arsenal a conquistar un histórico título de la Premier League la temporada pasada, Martinelli fue apartado sin contemplaciones de las últimas convocatorias, quedándose fuera de la victoria en la Community Shield y del estreno liguero ante el Coventry City.
Arteta le dijo explícitamente al extremo que ya no entraba en sus planes tácticos, allanando el camino para su lucrativo cambio a Oriente Próximo. Martinelli, que había entrado en los últimos 12 meses de su contrato, rechazó anteriormente una propuesta del gigante turco Galatasaray antes de aceptar el traspaso a Arabia Saudí.
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La emotiva despedida omite de forma llamativa al técnico del Arsenal
Tras el anuncio oficial, Martinelli acudió a las redes sociales para despedirse del norte de Londres. Sin embargo, el atacante dejó claramente fuera a Arteta de su extensa lista de agradecimientos, dando las gracias a casi todos los demás relacionados con el club.
"Solo puedo dar las gracias al personal y a mis compañeros", escribió Martinelli. "Gracias a los cocineros, al personal de utillería, a los médicos, a los porteros, al personal de seguridad, al equipo de medios, al personal de limpieza, a los fisioterapeutas y a todos y cada uno de los compañeros que han formado parte de mi historia desde 2019 hasta hoy. Y a los aficionados, gracias por todo. Desde mi primer día, me hicisteis sentir como en casa. Cada vez que salté al campo, a pesar de todo, intenté dar todo lo que tenía por esta camiseta. Al Arsenal, gracias por creer en mí y darme la oportunidad de mostrarme al mundo".
Continuó: "Por encima de todo, quiero dar las gracias a mi familia y a mi mujer, que han estado a mi lado durante todo este camino, dándome todo el apoyo emocional que necesitaba para superar los desafíos que solo nosotros conocemos de verdad. Ha sido un camino largo, demasiada historia y ahora ha llegado a su fin".
Para concluir la emotiva publicación, añadió: "Estoy escribiendo esto con lágrimas en los ojos, es muy difícil poner en palabras 7 años. Del 35 al 11. Gunner una vez, Gunner siempre. Adiós, y gracias de nuevo".
Malestar en el vestuario y una reconstrucción costosa
La brutal salida de Martinelli habría provocado malestar dentro del vestuario del Arsenal. Varios jugadores veteranos se quedaron decepcionados por su exclusión total durante el verano. El exdelantero del Arsenal Ian Wright también expresó su disgusto y dijo a Sky Sports: "La forma en que están tratando a Martinelli en este momento realmente me hace sentir incómodo".
El Arsenal ya ha dado pasos agresivos para reconstruir su banda izquierda sin su jugador con más tiempo en el club. La entidad cerró este verano el fichaje de Christos Tzolis por 34 millones de libras y está utilizando a Eberechi Eze como opción de respaldo, tras haber presentado también una oferta fallida por la estrella del Real Madrid Vinicius Junior.
Martinelli deja Inglaterra después de haber disputado 191 partidos en la Premier League. Ahora se une a un Al-Hilal repleto de estrellas dirigido por Simone Inzaghi, donde coincidirá en Riad con otros recién llegados como Ollie Watkins y Crysencio Summerville.
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La defensa del título pone a prueba la vida después de Martinelli
El Arsenal tratará de dejar atrás cualquier tensión persistente en el vestuario mientras defiende su corona de la Premier League. Arteta debe asegurarse de que su nueva unidad ofensiva encaje rápidamente para mantener el impulso al inicio de la temporada.
Mientras tanto, Martinelli se adaptará a su nueva vida en Oriente Medio. El Al-Hilal está inmerso en una intensa batalla en lo más alto de la Saudi Pro League junto al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, e Inzaghi esperará que su nuevo fichaje de 60 millones de libras ofrezca resultados inmediatos.
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