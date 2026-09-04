Tras el anuncio oficial, Martinelli acudió a las redes sociales para despedirse del norte de Londres. Sin embargo, el atacante dejó claramente fuera a Arteta de su extensa lista de agradecimientos, dando las gracias a casi todos los demás relacionados con el club.

"Solo puedo dar las gracias al personal y a mis compañeros", escribió Martinelli. "Gracias a los cocineros, al personal de utillería, a los médicos, a los porteros, al personal de seguridad, al equipo de medios, al personal de limpieza, a los fisioterapeutas y a todos y cada uno de los compañeros que han formado parte de mi historia desde 2019 hasta hoy. Y a los aficionados, gracias por todo. Desde mi primer día, me hicisteis sentir como en casa. Cada vez que salté al campo, a pesar de todo, intenté dar todo lo que tenía por esta camiseta. Al Arsenal, gracias por creer en mí y darme la oportunidad de mostrarme al mundo".

Continuó: "Por encima de todo, quiero dar las gracias a mi familia y a mi mujer, que han estado a mi lado durante todo este camino, dándome todo el apoyo emocional que necesitaba para superar los desafíos que solo nosotros conocemos de verdad. Ha sido un camino largo, demasiada historia y ahora ha llegado a su fin".

Para concluir la emotiva publicación, añadió: "Estoy escribiendo esto con lágrimas en los ojos, es muy difícil poner en palabras 7 años. Del 35 al 11. Gunner una vez, Gunner siempre. Adiós, y gracias de nuevo".



